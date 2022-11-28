«Имя ее, как весенняя песня»: «Комсомолка» назвала победителя конкурса «Главная мама XXL»

Подведены итоги конкурса для мам-красавиц Фото: Евгения ГУСЕВА

С 15 по 24 ноября 2022 года уральцы дарили сердечки самым активным, талантливым и красивым мамам на сайте «КП-Екатеринбург».

Победителем конкурса с результатом 866 голосов стала жительница Екатеринбурга Олеся Малеева. Она мама двух детей, руководитель рекламного агентства.

О себе «Главная мама XXL» рассказала: «Меня характеризуют два качества: оптимизм и энергичность. Увлекаюсь танцами, изучаю новые для себя направления. Ведь никогда не поздно учиться! А друзья характеризуют меня так: Имя ее как весенняя песня – Светлое, чистое имя – Олеся!»

Второе место – 820 голосов – заняла екатеринбурженка Дарья Бондаренко. Мама 7-летней дочки, преподаватель по техническим дисциплинам «Строительство ж/д и автомобильных дорог», действующий судья в индустрии красоты, а так же модель Pluse Size c 2019 года.

Тройку лидеров замыкает жительница Екатеринбурга Алена Филиппова, за которую проголосовали 525 человек. Мама трехлетнего сына и годовалой дочки, учитель русского языка и литературы, учитель технологии. Осваивает стезю модели плюс-сайз в различных проектах. «Здорово, что можно стереть стереотипы, навязанные мамам, что с рождением детей жизнь заканчивается. По-моему, она только начинается!»

1 декабря 2022 года «Комсомольская правда» наградит «Главную маму XXL» Олесю Малееву памятным дипломом и призами от наших партнеров и пригласит в эфир передачи на радио «Комсомольская правда».

Напомним, что конкурс состоялся благодаря поддержке наших партнеров. Их призы и внимание будут отличным жизненным стимулом для наших победительниц.

Так, «Главная мама XXL» Олеся Малеева получит в подарок

- от компании «Сибирский гусь» – подушку из гусиного пуха;

- от мастерской MARINAMM по пошиву одежды из трикотажа – услуги в полцены;

- от сертифицированного специалиста и мастера по массажу Натальи Гендель – сертификат на 5 сеансов скульптурного массажа лица;

- от психотерапевта Елены Кошелевой – онлайн-курс «Забота о себе», чтобы помочь сохранить внутреннюю энергию и реализовать свои мечты.

Участницы, занявшие второе и третье места, получат в подарок от нутрициолога Юлии Антоновой персональные рекомендации по рациону питания, три занятия на тему в области питания и ЗОЖ, а еще – целый месяц наставничества специалиста, благодаря чему смогут сбросить от 3 до 7 кг веса и улучшить состояние здоровья.

Партнер конкурса директор агентства недвижимости Ксения Штирц подчеркнула, что такие состязания важны для женщин, как стимул к новым высотам в жизни, творчестве, материнстве и красоте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голосуем вместе за бодипозитивных мам в фотоконкурсе «Комсомолки». Подводим итоги конкурса (подробнее)