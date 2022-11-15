Голосуем вместе за бодипозитивных мам в фотоконкурсе «Комсомолки»

Давайте поздравим наших мам-красавиц и подчеркнем их естественную красоту вне стереотипов и шаблонов Фото: Евгения ГУСЕВА

С 15 ноября стартовало голосование в фотоконкурсе «Выбираем главную маму XXL «Комсомолки» на сайте www.ural.kp.ru.

Поддержим наших бодипозитивных мам-красавиц, отбросив все стереотипы модельной внешности 90/60/90! Проведем народный рейтинг среди прекрасных женщин-матерей!

До 24 ноября 2022 года вы можете проголосовать за самых активных, талантливых и позитивных мам, фотографии и информация о которых размещены на сайте.

Ко Дню матери, 28 ноября 2022 года, «Комсомолка» объявит имя победительницы, набравшей большее количество голосов.

Главная мама XXL «Комсомолки» получит памятный диплом и приз, а также станет участником эфира на радио «Комсомольская правда» и ярким примером бодипозитивности для уральских мам.

Проголосовать за участников конкурса можно по ссылке

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА:

- СТОП выгорание, тревога, обесценивание себя. Психотерапевт Елена Кошелева поможет справиться с любой проблемой и возродит уверенность в себе.

- Модная и современная одежда в стиле спорт-шик из трикотажа. Только для шикарных женщин. Предлагаем интересные модели от модельера MARINAMM.

- Любые вопросы с недвижимостью вам поможет решить опытный специалист и директор агентства Ксения Штирц.

- Белоснежные пуховые подушки и одеяла из настоящего гусиного пуха высшей категории, пропаренного паром. Сибирский гусь.

- Как можно есть много, вкусно и стройнеть? В этом вам поможет нутрицолог Юлия Антонова, решай свои вопросы с удовольствием!

- Новое решение в косметологии – скульптурный массаж лица, нехирургическая блефаропластика. Полностью экологично и безопасно. Мария Гендель рекомендует.