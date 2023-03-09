Дети выбрали песню для патриотического конкурса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор школы № 208 Татьяна Чуб опровергла информацию о том, что ученикам задали в качестве домашнего задания выучить песню SHAMAN «Я русский». По словам руководителя образовательного учреждения, учебная программа не предполагает изучения песен артиста-патриота.

- Не ведитесь на провокации в СМИ. Ничего подобного в электронном дневнике нет. Такого задания там нет. Это все не в рамках программы. А если по программе такого нет, то и учитель не может это задавать. Такого задания не было. Класс может учить песню в рамках патриотического конкурса, но по программе данное произведение не изучается. Значит, домашнего задания выучить эту песню не было, - заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Татьяна Чуб.

Возможно, дети решили выучить песню SHAMAN после его недавнего выступления в Екатеринбурге. 24 февраля Ярослав Дронов собрал аншлаг в ККТ «Космос». А перед этим исполнил мечту 17-летней незрячей пианистки Василисы Карпенко. Девушка встретилась с кумиром и подарила Ярославу украшение с крестом.

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