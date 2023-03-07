Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в поединке по правилам бокса

Бой прошел в формате реванша Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotions в главном бою вечера на ринге сошлись Магомед Исмаилов по прозвищу «Лысый Хищник» и Иван Штырков, которого из-за мощной мускулатуры окрестили «Уральским Халком». Спортсмены выступают в супертяжелой весовой категории, и оба «сделали вес» по 93 килограмма.

Бойцы уже сходились в октагоне, это произошло в Москве на ВТБ-Арене в декабре 2020 года, тогда победу в смешанных единоборствах уверенно одержал Магомед Исмаилов. К сожалению, в этот раз реванш у Штыркова не получился, несмотря на активное начало схватки, Иван проиграл по решению судей.

Кстати, этот бой спортсмены провели как боксеры: для Ивана Штыркова – это дебют, а вот у «Лысого Хищника», который недавно сменил вид спорта, уже есть две победы.

Спортсмены выступают в супертяжелой весовой категории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примечательно, что организаторы боя Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова перед боем сняли игровой профайл, в его основе лежит одна из ключевых сцен фильма «Троя», где Гектор и Ахиллес сошлись в битве один на один. Свердловская киностудия предоставила костюмы, собранные вручную специально для этой съемки.

- В этом бою нет проигравших, только победители, мы примерно равные соперники, местная публика очень сильно поддерживала Ивана Штыркова, а я вместе со всеми думал "Давай, Ваня", - пошутил после боя Магомед Исмаилов

Пожалуй, наибольшую известность Магомед Исмаилов получил после победы над известным тяжеловесом Александром Емельяненко. Их поединок прошел летом 2020 года в Сочи. Победу в нем одержал Исмаилов, который в борцовской технике смотрелся на голову выше Александра.