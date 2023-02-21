Регламент поединка – шесть раундов Фото: RCC

Магомед Исмаилов проведет боксерский поединок с Иваном Штырковым. Бой пройдет 7 марта в ДИВСе Екатеринбурга. Регламент поединка: шесть раундов, 10-унцовые перчатки, весовая категория до 93 килограмм.

- Бой будет носить статус реванша — в 2020 году бойцы уже встречались, но в октагоне. Тогда Исмаилов оказался сильнее Штыркова, но с тех пор оба попробовали себя в боксе и в новом для себя виде спорта идут без поражений, - сообщили в RCC.

Отметим, что Иван Штырков занимает 55 строчку полутяжелого веса до 93 килограмм. Исмаилов - 115-й в среднем весе до 84 килограмм.

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