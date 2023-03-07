Как вести себя с бездомными животными, чтобы не вызвать их агрессию

Весной бродячие псы становятся агрессивными из-за защиты своего потомства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 марта стая бродячих собак в поселке Рудничный под Краснотурьинском напала на детей. Школьники спаслись от агрессивных животных, забравшись на детскую горку. Весной бродячие псы становятся значительно агрессивнее. Причина – брачный период и появление потомства, которое нужно охранять от чужаков. В результате по весне собаки чаще всего нападают на людей по одиночке и в стаях. Мэрия Екатеринбурга напомнила горожанам, как себя вести, встретив стаю бродячих собак, чтобы остаться невредимым.

Для начала специалисты называют самый простой, и эффективный способ избежать проблем от бездомных псов: обходить их стороной.

Но что делать, если все же встретил по дороге бродячую собаку, как себя вести?

Во-первых, при встрече с агрессивной стаей не бегите от собак, не делайте резких движений в их сторону

Во-вторых, не смотрите им в глаза, так как такой жест расценивается животными как агрессия

Киньте какую-либо вещь в сторону, чтобы стая отвлеклась и побежала за ней

Если ничего нет в руках, остановитесь и стойте, пока собаки пробегут мимо

Не поворачивайтесь к животным спиной, это может восприняться как ваша слабая позиция и сигнал к нападению

Не показывайте свой страх, это только усилит агрессию хищников

Что делать при нападении бродячих агрессивных собак

При столкновении с бродячей собакой, берегите лицо и шею, особенно горло

Если на вас нападает бездомная собака, выставьте вперед любой предмет — сумку, зонтик, шапку, верхнюю одежду.

Собака всегда кусает то, что к ней ближе, так что в крайнем случае прикрывайтесь рукой

При первой возможности залезьте на высоту, куда собаки не достанут – дерево, горку и тому подобное

Что делать, если укусила бездомная собака

Первым делом вы должны пойти в травмпункт. Там рану осмотрят, обработают и при необходимости введут вакцину от бешенства. В тяжелых случаях можно вызвать скорую помощь без обращения в травмпункт.

Адреса травмпунктов в Екатеринбурге и время их работы мы уже публиковали.