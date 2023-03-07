В поселке под Краснотурьинском стая собак загнала детей на горку

Инцидент засняли очевидцы. Фото: "Официальная группа Жизнь Краснотурьинска" во "Вконтакте"

В поселке Рудничный под Краснотурьинском стая бездомных собак напала на детей. Они находились на детской площадке во дворе дома на улице Горняков. Дети вынуждены были забраться на горку, которую дикие животные окружили. Об этом рассказывали местные жители.

- Дети не могут спокойно погулять во дворе. Стая собак загнала детей на горку, просто какой-то ужас. Страшно выйти на улицу, - писали свидетели ЧП, заснявшие инцидент на видео в официальной группе «Жизнь Краснотурьинска» во «Вконтакте».

Происшествием заинтересовалась прокуратура Краснотурьинска и организовала проверку.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, заключен ли на текущий год муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных на поднадзорной территории, поступали ли заявки от граждан с жалобами на агрессивных животных, какие меры предпринимались по соблюдению требований законодательства в указанной сфере органами местного самоуправления и специализированной организации, - уточняют в пресс-службе прокуратуры.

После проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

До этого в поселке Бобровский под Арамилем местные жители жаловались на собаку, которая регулярно нападает на взрослых и детей. По словам пострадавших, в один из дней дворняга покусала сразу несколько детей, которые играли на детской площадке.