«Вцепилась моей дочери в плечо»: жители Бобровского жалуются на собаку, нападающую на детей

Дворняга терроризирует поселок около двух недель. Фото: Анастасия Гилева

Жители поселка Бобровский под Арамилем пожаловались на собаку, которая регулярно нападает на взрослых и детей. По словам пострадавших, в один из дней дворняга покусала сразу несколько детей, которые играли на детской площадке.

По словам местных жителей, все эти нападения продолжаются на протяжении месяца. Одна девочка проходит курс вакцинации от бешенства.

- На соседней улице мужчина, как я понимаю, устроил незаконную передержку. Он берет собак с чипом на ухе и содержит их. У него сейчас три собаки, одна из которых на свободном выгуле, при этом, вокруг дома нет никакого забора. Две недели назад, когда я занималась пробежкой в лесопарке, эта собака меня укусила за локоть, но не сильно. Я тогда просто погрозила ей пальцем и спокойно ушла, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница Бобровского Анастасия Гилева.

Собака находится на свободном выгуле. Фото: Анастасия Гилева

Спустя неделю, рассказывает пострадавшая, собака кинулась на мальчика, на вид пятиклассника. Она начала мотать его зубами из стороны в сторону за руку. Когда Анастасия ее оттащила от ребенка, то дворняга ее вновь укусила, но опять не сильно.

- 19 февраля примерно 10 ребят гуляли, собака выбежала, укусила девочку детсадовского возраста, школьника, класс третий, и вцепилась моей дочери в плечо, порвала куртку. Она укусила не до крови, но шишка от ушиба образовалась. Рука не поднимается и опухла, сейчас нам назначили курс антибиотиков и прививки от бешенства, - делится Анастасия Гилева.

Куртку ребенка собака прокусила. Фото: Анастасия Гилева

Родители покусанных детей попытались конфликт решить мирно. Хозяин вышел на переговоры сразу с овчаркой. Соседи попросили посадить буйную дворнягу на привязь.

- Мужчина нам не поверил и сказал, что слушать рассказы детей не станет. Мы вызвали полицию, - вспоминает жительница Бобровского.

Полиция приехала на место оперативно. Тогда, 19 февраля, как рассказывает Анастасия, сотрудники отказались предпринимать меры и возбуждать дело, порекомендовав обращаться в суд.

Дочке Анастасии назначили курс прививок от бешенства. Фото: Анастасия Гилева

На следующий день пострадавшая решила обратиться в администрацию Бобровского. Глава поселка, со слов Анастасии, инцидентом был крайне возмущен. Он поручил разобраться в ситуации.

22 февраля девушка еще раз обратилась в полицию. В отделе полиции в Арамиле заявление приняли и зарегистрировали, начав проверку инцидента. При этом, как выяснилось позднее, мужчина, приютивший дворнягу, отрицает тот факт, что именно он ее хозяин. В сельской администрации на момент публикации получить комментарий не удалось.