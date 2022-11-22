В уральскую столицу Александр Белькович приехал снимать шоу «100 мест, где поесть». Фото: пресс-служба СТС

Шеф-повар Александр Белькович стал широко известен в качестве ведущего проектов «Мастер Шеф. Дети» и «ПроСТО кухня». Недавно он приезжал в Екатеринбург для съемок шоу «100 мест, где поесть», в которой в формате гастрономического тура рассказывает зрителям рассказывают о лучших местах, в которых можно вкусно поесть. «КП-Екатеринбург» Александр Белькович рассказал, почему в некоторых кафе приходится снимать тайком и где вкусно поесть в Екатеринбурге.

Иногда кафе и рестораны приходится снимать тайком. Фото: пресс-служба СТС

«ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖДУТ "РЕВИЗОРА"»

- Александр, во время съемок «100 мест, где поесть» вам приходилось снимать тайком?

- Иногда. Я такие съемки не приветствую, но классное место снять ведь хочется. Поэтому в такие заведения тихонько с оператором и заходим. Конечно, я не люблю приходить туда, где мне не рады, но я понимаю, что это моя работа — показывать самые интересные места в городе.

- Был ли случай, когда заведение отреагировало, мягко говоря, не очень?

- Помню, как в Самаре отказались обслуживать нашего шефа. Он прождал полчаса за столиком, не получив заказанных блюд. Ребята чего-то испугались, хотя зря, ведь еда у них очень вкусная, цены приятные, отзывы крутые. И шеф бы похвалил, но не получилось.

Фото: пресс-служба СТС

- Как вы составляете маршрут по злачным местам?

-Заранее. До съемок проводится серьезная подготовительная работа. Наша команда читает сотни отзывов, а редактор потом связывается с местными, едет в город, проходит весь маршрут на своих двоих, все пробует. Мы же должны показать зрителю проверенные места, в которых сами уверены на двести процентов. При этом мы не ограничиваемся заранее приготовленным списком мест и можем по пути заглянуть куда-нибудь еще.

- Когда пробуете блюда, возникает желание включить шефа и сделать замечания?

- У нас не такое шоу. Мы скорее про то, «какое классное место, давайте его покажем». (Улыбается).

Больше всего известного шеф-повара впечатлила шаурма на Уралмаше. Фото: пресс-служба СТС

«ШАУРМА НА УРАЛМАШЕ – ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЕЩЬ»

- С какими блюдами ассоциируется Екатеринбург?

- С уральскими пельменями, шаурмой на Уралмаше, кстати, одной из лучших в моей жизни. Особенно мне понравилось то, что вы используете в приготовлении блюд много диких ягод, грибов, всего того, что растет в лесах.

- Ваш личный топ-5 наших заведений?

- Мне очень понравилась раменная Jo Wu Ramen Bar. Здесь интерьер в азиатском стиле, на стенах комиксы. Она небольшая, всего несколько столиков, но ребята там действительно очень вкусно готовят. Я вроде и не хотел есть сначала, но стали снимать, и потом пошло-поехало. (Смеется) Правильная лапша, правильный бульон, в общем, супер!

Потом, шаурма на Уралмаше в «Мангалыче». Просто легендарная вещь! Шаурму готовили на углях, все это с крутой подачей. Повара все чистенькие, да и вокруг чистота идеальная. Я был сытым, взял шаурму для съемок, но в итоге съел ее всю, хотя она и была огромной.

Фото: пресс-служба СТС

А за вкусными завтраками обязательно приходите в «Горожане», где классная атмосфера, открытая кухня. В девять утра там была полная посадка. Это модное место, где совершенно разные посетители: люди с ноутбуками, с детьми, всей семьей приходят туда.

Запомнилось также место «Баден-Баден». Очень прикольно париться в сауне, где рядом с тобой пекут булочки. Пахнет ванилью, изюмом… Ммм!

Ну и наконец, модный фудкорт ESTORY. Я, кстати, в Москве таких стильных не видел. Очень уютно, все грамотно сделано, интерьер, освещение... И знаете, что меня там удивило? Огромные метровые чебуреки! А еще хачапури «Титаник».

Фото: пресс-служба СТС

- Кто хозяйничает на кухне дома? Вы или супруга?

- Моя жена Оля! Она у меня очень хорошо готовит и даже ведет свой кулинарный блог. Да и в целом все повседневные дела и кухня на ее плечах. А я повар по праздникам или по настроению. Реже готовлю десерты, не хватает терпения и усидчивости. Мне быстро становится скучно. А я ведь энергичный паренек, люблю делать все быстро и динамично. Поэтому вок с овощами и креветками на огне или итальянская паста — вот мои идеальные блюда.

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