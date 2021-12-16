«У меня была аллергия на морепродукты»: Главный шеф-повар Урала рассказал, как выиграл 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге завершился финал Кубка шеф поваров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился финал Кубка шеф поваров. Это мероприятие впервые проходило в Свердловской области. За звание лучшего с 29 ноября по 16 декабря боролись не только повара из уральской столицы, но и соседних регионов. Призовой фонд конкурса составлял – 300 тысяч рублей.

- Конкурс проходил в три этапа. Первый - отборочный, где участники приносили свои продукты и делали лучшее, что умеют. После этого мы отобрали 9 полуфиналистов. Они уже готовили из наших продуктов – форель и телятину. В финал вышли трое. На последнем этапе участники не знали, что они будут готовить и из каких продуктов. Единственное, что мы объявляли – чтобы это были холодная закуска или салат и горячее основное блюдо, - рассказывает Александр Сериков, организатор Кубка шеф-поваров и клуба отельеров.

В финале определили тройку лучших: шеф-повар ресторана «Дубровин» Алексей Михайловский (Екатеринбург), шеф-повар ресторана «7 небо» (Каменск-Уральский) Евгений Чукалкин и шеф-повар кафе «Мамас» Дмитрий Воронин (Екатеринбург).

В финале перед шеф-поварами стояла серьезная задача. Они должны были приготовить блюдо из тех продуктов, которые достанут из черного ящика. А там чего только не было: и вырезка якутского оленя, и живые раки. После того, как угощения были готовы, их отправили на дегустацию к компетентному жюри. Победило блюдо из морепродуктов, которое готовил Дмитрий Воронин. Второе место занял Евгений Чукалкин, а третье - Алексей Михайловский.

- Я случайно попал на конкурс, подал заявку на него самым последним, и так получилось, что прошел, - рассказывает победитель Дмитрий. – Хотел просто попробовать поучаствовать. В финале я использовал знания, которые у меня накопились за годы работы. Правда, была одна проблема. Дело в том, что у меня аллергия на морепродукты, и хитин, который содержится в раках. Я не пробовал закуску. Готовил по опыту - солил, перчил на глаз. Годы работы не подвели.

Победитель получил в подарок более ста тысяч рублей.

- Приз потрачу на жизнь, - добавил Дмитрий.