«Претензий не имею»: пациент со сломанными стопами объяснил, почему полз к врачам травмпункта в Каменске-Уральском

Пострадавший рассказал, что не хотел, чтобы видео появилось в сети. Фото: минздрав Свердловской области

Житель Каменска-Уральского, который на четвереньках добирался до травмпункта, рассказал свою версию случившегося. По словам самого мужчины, изначально он не думал, что у него могут быть какие-то серьезные увечья, поэтому он и решил обратиться к медикам самостоятельно.

- Решили скорую не вызывать, на своем транспорте добрались. В машину я залез, добрался на коленках, и здесь посчитал, что доберусь. Потом мне дали кресло-коляску. У меня в принципе претензий по поводу какого-то унижения или еще чего-то нет, - объясняет мужчина в видеоролике.

Обращение уральца выложила пресс-служба регионального минздрава. Также пострадавший добавляет, что не хотел, чтобы видео появилось в сети.

- Меня заснял брат и зачем-то выложил, хотя я говорил, что не нужно этого делать, - добавил пострадавший.

Мужчина по неосторожности упал с высоты четырех метров. Фото: скриншот видео

Напомним, что ситуацией заинтересовался председатель СК РФ, Александр Бастрыкин дал поручение доложить о проверке по факту случая в этом травмпункте.

- Я была в доме и в окно увидела, как мой муж сорвался и упал с высоты четыре метра. Выбегаю во двор и вижу, что он вообще не шевелится. Я подумала, что он сломал позвоночник. Муж был в шоковом состоянии. Мы со всеми нашими родственниками заволокли его в автомобиль, чтобы отвезти в травмпункт на улице Добролюбова. Не стали дожидаться скорую, повезли его на машине, - рассказывала «КП-Екатеринбург» жена пострадавшего Алена.

По словам женщины, медперсонал увидел съемку и просил ее прекратить. В дело вмешались охранники и успокоили родственников пострадавшего.