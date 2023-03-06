Председатель СК заинтересовался инцидентом в Каменске-Уральском, где мужчина полз в травмпункт с переломами стоп

Мужчина буквально на четвереньках приполз к кабинету специалиста из-за тяжелой травмы ноги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель следственного комитета заинтересовался инцидентом в Каменске-Уральском, где мужчина буквально на четвереньках приполз к кабинету специалиста из-за тяжелой травмы ноги.

Александр Бастрыкин дал поручение доложить о проверке по факту случая в этом травмпункте. Накануне появилось видео, на кадрах видно, как уралец с трудом добирается до нужного специалиста, так как ему не выделили коляску, которая обычно выдается маломобильным гражданам.

- Я была в доме и в окно увидела, как мой муж сорвался и упал с высоты четыре метра. Выбегаю во двор и вижу, что он вообще не шевелится. Я подумала, что он сломал позвоночник. Муж был в шоковом состоянии. Мы со всеми нашими родственниками заволокли его в автомобиль, чтобы отвезти в травмпункт на улице Добролюбова. Не стали дожидаться скорую, повезли его на машине, - рассказывала «КП-Екатеринбург» жена пострадавшего Алена.

Мужчина по неосторожности упал с высоты четырех метров. Фото: скриншот видео

По словам женщины, брат пострадавшего пошел к врачам, чтобы попросить инвалидную коляску. Однако его просьбу проигнорировали.

- У мужа на приеме в травмпункте диагностировали закрытый перелом двух стоп. Коляску нам все же выдали, но после произошедшего скандала. После думала, как буду обратно выкатывать мужа к машине. Сходила к охране и попросила открыть отдельный вход с пандусом. Без этой просьбы мне так и пришлось бы по ступенькам спускать его на коляске, - добавляет Алена.

При этом медперсонал увидел съемку и просил ее прекратить. В дело вмешались охранники и успокоили родственников пострадавшего.

- По данному сообщению следственными органами СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка, - уточнили в пресс-службе СК РФ.