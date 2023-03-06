Прокуратура заинтересовалась уральским травмпунктом, в котором мужчина полз до кабинета

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В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку после инцидента в травматологии. Мужчина был вынужден ползком добираться до кабинета специалиста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка на предмет исполнения сотрудниками учреждения здравоохранения требований законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» жена пострадавшего, им в травмпункте на Добролюбова изначально отказали в выдаче инвалидной коляски. Семье сообщили, что помощь они получат в порядке очереди.

- У мужа на приеме в травмпункте диагностировали закрытый перелом двух стоп. Коляску нам выдали, но после скандала. Затем, я думала, как буду обратно выкатывать на ней мужа к машине. Сходила к охране и попросила открыть отдельный вход с пандусом. Без этой просьбы мне так и пришлось бы по ступенькам спускать его на коляске, - рассказывала «КП-Екатеринбург» жена пострадавшего Алена.

Также, как рассказывала женщина, ей в отделении запрещали снимать видео с участием мужа.

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