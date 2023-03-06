В Каменске-Уральском мужчина с переломами стоп приполз в травмпункт

Мужчина по неосторожности упал с высоты 4 метров. Фото: скриншот видео

В травмпункте Каменска-Уральского мужчина в буквальном смысле приполз к кабинету специалиста на четвереньках. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жена пострадавшего Алена. Несчастный случай произошел с мужчиной вечером, 5 марта, около 18:00. В тот момент он решил повесить антенну в доме. Однако сорвался с лестницы и упал на землю.

- Я была в доме и в окно увидела, как мой муж сорвался и упал с высоты четыре метра. Выбегаю во двор и вижу, что он вообще не шевелится. Я подумала, что он сломал позвоночник. Муж был в шоковом состоянии. Мы со всеми нашими родственниками заволокли его в автомобиль, чтобы отвезти в травмпункт на улице Добролюбова. Не стали дожидаться скорую, повезли его на машине, - рассказала Алена.

По словам женщины, брат пострадавшего пошел к врачам, чтобы попросить инвалидную коляску. Однако – его просьбу, как рассказала женщина, проигнорировали.

- В коридоре никого из медперсонала не было, только пациенты. Брат зашел в кабинет и медсестра, которая там была, сказала, чтобы мы проходили в порядке очереди. В коляске нам отказали и попросили самим разобраться с транспортировкой, - вздыхает Алена. – Еще брат устроил скандал из-за этого и в больнице вызвали охранников. И мы всей семьей, вместе с пожилыми родителями стали открывать двери ему. Хотели волоком его протащить, но поняли – не справимся. Надели ему рукавицы, шлепки на колени нацепили. Муж у меня сильный и просто сказал, что доползет сам. Я стала снимать происходящее на видео, чтобы показать, что нам действительно отказали в коляске.

По словам женщины, медперсонал увидел съемку и просил ее прекратить. В дело вмешались охранники и успокоили родственников пострадавшего.

- У мужа на приеме в травмпункте диагностировали закрытый перелом двух стоп. Коляску нам все же выдали, но после произошедшего скандала. После думала, как буду обратно выкатывать мужа к машине. Сходила к охране и попросила открыть отдельный вход с пандусом. Без этой просьбы мне так и пришлось бы по ступенькам спускать его на коляске, - говорит Алена.

По словам жены пострадавшего, завтра ему сделают операцию в больнице №2.

В травмпункте на улице Добролюбова «КП-Екатеринбург» объяснили, что не осведомлены о случившемся и заверили, что подробности смогут сообщить позже.