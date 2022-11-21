Школьница из Екатеринбурга работала все лето промоутером, чтобы помочь детям из ДНР и ЛНР

11-летняя девочка все лето работала промоутером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети из детских домов в ДНР и ЛНР получат теплые носки, которые связала школьница из Екатеринбурга. 11-летняя девочка все лето работала промоутером, чтобы купить пряжу. Из купленных клубков юная патриотка связала носки маленького размера, а затем принесла в общественную организацию «Народный фронт» в Свердловской области.

- Девочка учится в пятом классе. Она все лето работала для того, чтобы собрать деньги на пряжу. Купила, навязала детских пинеток. К нам она их принесла и сказала, что не умеет вязать носки большого размера, но очень хочет помочь, - рассказывает «КП Екатеринбург» координатор по организационным вопросам в «Народном фронте» Свердловской области Василий Коноплянко.

Волонтеры из фонда оценили желание ребенка помочь, поэтому сразу же приняли гуманитарную помощь. Все пары пинеток уже отправились к детям Донецкой и Луганской народных республик. За исключением одной пары - ее в «Народном фронте» решили оставить на память.

- На самом деле, к нам в пункт на Хохрякова, 9, приходят целыми семьями. Мы считаем, что это правильно, потому что дети с раннего возраста должны приобщаться к этой культуре пожертвования. Эта культура - важная и основополагающая вещь. И на примере таких детей, как эта девочка, мы понимаем, что с такими детьми у государства все будет хорошо, - делится мнением Василий Коноплянко.

Недавно другой школьник из Екатеринбурга решил отдать все свои сбережения в помощь военнослужащим. Ученик шестого класса школы № 127 Екатеринбурга Степан Чавдар пожертвовал 8 000 рублей участникам специальной военной операции на Украине. Юный патриот копил деньги на планшет, но решил принять участие в сборе гуманитарной помощи военнослужащим.