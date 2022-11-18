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Общество18 ноября 2022 13:30

Шестиклассник из Екатеринбурга отдал участникам СВО все свои накопления

Степан Чавдар копил на планшет, но вместо этого пожертвовал на сбор гуманитарной помощи
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Школьник потратил восемь тысяч рублей на вещи для военнослужащих. Фото: пресс-служба ЦВО

Школьник потратил восемь тысяч рублей на вещи для военнослужащих. Фото: пресс-служба ЦВО

Ученик шестого класса школы № 127 Екатеринбурга Степан Чавдар пожертвовал 8 000 рублей участникам специальной военной операции на Украине. Юный патриот копил деньги на планшет, но решил принять участие в сборе гуманитарной помощи военнослужащим.

- Мне помогла бабушка, если не она, то я не решился бы, наверное. В будущем планирую также продолжить поддерживать наших военнослужащих и, например, написать им письма со словами поддержки, - сказал Степан Чавдар.

Ветераны Центрального военного округа оценили поступок школьника.

- Это первый случай в регионах ЦВО, когда ребенок принял решение помочь военнослужащим. Мы бы хотели даже отметить не столько самого юношу, сколько его гражданский осмысленный поступок. Хочется сравнить его с белгородским мальчиком Алешей, ставшим символом благородства, мужества, - сказал генерал-майор в отставке Алексей Попов.

Самому Степану от лица ветеранов вручили небольшой памятный подарок – заветный планшет.

- Решение было принято всей семьей, - добавила мама мальчика Наталья Чавдар. – Увидели рассылку, что нужна помощь военнослужащих. Я купила вещи, Степа купил деньги на свои сэкономленные деньги. Не ожидали, что такой будет резонанс. Как говорится, с миру по нитке.

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