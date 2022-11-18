Школьник потратил восемь тысяч рублей на вещи для военнослужащих. Фото: пресс-служба ЦВО

Ученик шестого класса школы № 127 Екатеринбурга Степан Чавдар пожертвовал 8 000 рублей участникам специальной военной операции на Украине. Юный патриот копил деньги на планшет, но решил принять участие в сборе гуманитарной помощи военнослужащим.

- Мне помогла бабушка, если не она, то я не решился бы, наверное. В будущем планирую также продолжить поддерживать наших военнослужащих и, например, написать им письма со словами поддержки, - сказал Степан Чавдар.

Ветераны Центрального военного округа оценили поступок школьника.

- Это первый случай в регионах ЦВО, когда ребенок принял решение помочь военнослужащим. Мы бы хотели даже отметить не столько самого юношу, сколько его гражданский осмысленный поступок. Хочется сравнить его с белгородским мальчиком Алешей, ставшим символом благородства, мужества, - сказал генерал-майор в отставке Алексей Попов.

Самому Степану от лица ветеранов вручили небольшой памятный подарок – заветный планшет.

- Решение было принято всей семьей, - добавила мама мальчика Наталья Чавдар. – Увидели рассылку, что нужна помощь военнослужащих. Я купила вещи, Степа купил деньги на свои сэкономленные деньги. Не ожидали, что такой будет резонанс. Как говорится, с миру по нитке.

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