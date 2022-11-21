Певец стал набирать популярность и вливаться в мир шоу-бизнеса после выхода трека «Сияй». Фото: из архива музыканта

Певец из Нижнего Новгорода Ramil' прославился в 2020 году, выпустив трек «Сияй». Тогда ему было 20 лет. Но, ворвавшись в мир шоу-бизнеса, он по-прежнему остается простым парнем. Недавно Ramil' выступал с концертом в уральской столице.

В интервью «КП-Екатеринбург» певец рассказал, свободно ли его сердце, как познакомился с Ольгой Бузовой и какую мечту исполнил благодаря популярности, и кто для него самый близкий человек.

Музыкант старается не забывать тех, благодаря кому стал популярен Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КУПИЛ РОДИТЕЛЯМ ДОМ»

- Трек «Сияй», принесший тебе огромную популярность, ты, оказывается, посвятил не возлюбленной, а самому себе. Как ты его написал?

- У меня все мои треки, и «Сияй» в том числе, пишутся не специально по заказу или какому-то графику. Даже во время отпуска я могу словить вдохновение, и, находясь в крутом настроении, написать что-то грустное, что-то глубокое.

- Ты вырос Нижнем Новгороде. Судя по твоим трекам, у тебя было пацанское дворовое детство?

- Да, и совершенно недавно я словил себя на мысли, как жаль, что ушла эта дворовая дружба. Но с некоторыми пацанами я до сих пор поддерживаю общение. Мы даже на гитарах играли иногда. Без драк тоже не обходилось, ну сама понимаешь, молодые, горячие. Зато сейчас осознаешь, что детская дружба - самая ценная.

- Что для тебя значит быть настоящим мужчиной? Кто был для тебя в этом плане примером?

- Быть мужчиной - это быть ответственным за свои слова и поступки, за свою семью. Я стараюсь ни на кого не равняться, но для меня большой пример и человек, который меня вдохновляет, - это мой дед Гена.

Ramil' с бабушкой и дедушкой. Фото: из архива музыканта

- Как в твоей семье отреагировали на твою популярность? Ты сейчас поддерживаешь общение с родителями?

- Я с ними живу. С пониманием и уважением. Моя семья меня поддерживает и поддерживала всегда и во всем, а я в свою очередь делаю так, чтобы они были счастливы.

- Ты впервые побывал на море только после того, как стал популярным, верно? Какие еще мечты у тебя исполнились за последние годы?

- Да, действительно так. С одного из первого гонорара я полетел на море. Это было незабываемое впечатление. С тех пор в свой отпуск я отправляюсь к океану - мой идеальный отдых выглядит именно так.

Самым главным примером для певца всегда был и будет его дедушка. Фото: из архива музыканта

Самая главная мечта, которая сбылась, - покупка дома для родителей. Я очень хотел сделать свою семью счастливой и я очень рад, что это так быстро осуществилось.

- Тебя легко обидеть?

- Скорее нет, чем да. Со временем я стал более отходчивым, более понимающим.

- Что помогло тебе остаться простым парнем?

- Нельзя никогда забывать, кто ты и как ты шел к своему успеху. Я всегда помню тех, кто протягивал мне руку помощи, когда я был еще на старте. Это очень ценно. Поэтому и я стараюсь тоже помогать, когда действительно могу.

Певец признается, что ему нравятся девчонки, которые не стесняются подурачиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЛЮБЛЮ НАСТОЯЩИХ ДЕВЧОНОК»

- Ты хорошо общаешься с Ольгой Бузовой. Как познакомились?

- С Ольгой мы познакомились на студии, когда она записывала дуэт с ДХ. Если честно, я редко бываю на светских тусовках, поэтому давно не виделись.

- Ты говорил, что когда только набирал популярность, писал любимым исполнителям, но они не согласились. Кому ты писал? Если они сами предложат, согласишься?

- Я не хочу сейчас ворошить прошлое, да и зла ни на кого не держу. Я не такой человек, который будет всю жизнь таить обиды. Незлопамятен. Если будет достойный материал, обязательно сделаем.

После популярности Ramil' смог исполнить свою главную мечту. Фото: из архива музыканта Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тебе сейчас 22 года. Готов к тому, чтобы создать свою семью?

- Безусловно, я хочу семью, детей, жену. Я так воспитан, что семья - это самое главное. Но сейчас очень много времени приходится тратить на работу. Хочу, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, а для этого надо еще попахать.

- Ты рассказывал, что три года встречался с девушкой, по-настоящему любил ее, но после крупной ссоры она ушла к другому...

- Да, было такое, но если честно, я уже отпустил, простил и поэтому не хочу мусолить эту тему. Эта ситуация и мои чувства остались в прошлом.

Самый главный след, который певец хочет оставить после себя - это творчество. Фото: из архива музыканта

- Сейчас твое сердце свободно?

- Хочется ответить строчкой из известной песни: «Первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом!».

- Ты как-то говорил, что тебе нравятся своеобразные девушки, со своим «прикалдэсом». Что ты вкладываешь в это понятие?

- Я люблю настоящих девчонок, которые не строят из себя тех, кем не являются в реальной жизни. Которые могут и подурачиться, и в то же время они не пустышки, с ними есть о чем поговорить.

- Недавно в соцсетях ты написал: «В жизни очень важно оставить после себя след...». Какой след хотел бы оставить ты?

- Самый главный след, который я бы хотел оставить после себя, - это творчество. Хочется сделать что-то такое же великое, как делал Майкл Джексон.

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