Найк Борзов: «После развода мы несколько лет делали вид, что женаты»

Музыкант уверен, что мир способна спасти любовь

Автор хитов «Лошадка» и «Верхом на звезде» Найк Борзов приезжает в уральскую столицу 25 ноября с концертом в рамках юбилейного тура «Верхом на звезде 50 лет». Перед ним певец рассказал «КП-Екатеринбург», что вынудило его выпустить альбом с матом, как его дочь, переживала развод родителей, и как знаменитая песня вдохновила его стать опекуном для лошадки Фани.

Найк Борзов выпустил альбом на фоне событий последних лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ДЛЯ БЛОГЕРОВ «ХОРОШО» И «ПЛОХО» НЕ СУЩЕСТУВЕТ»

- Недавно у вас вышел новый альбом «Потерянный среди звезд». Это ваш первый сольный альбом, где в песнях есть ненормативная лексика?

- У меня есть много песен с матом, но в сольных альбомах действительно ни разу его не использовал. Просто я понял, что некоторые эмоции по-другому описать не получается. Этот альбом – это пьеса, состоящая из двух актов. Песни из первого акта написаны летом 2020 года, когда весь мир был на самоизоляции. У меня уже тогда были мысли, что мы двигаемся в какую-то саморазрушительную сторону. За эти два года все только усугубилось. Поэтому родилась вторая часть альбома. Когда я проснулся утром 24 февраля, понял, что переместился в совершенно другое измерение. И это уже крайняя точка. Поэтому, верю, что дальше будет лучше.

- Не сталкивались с критикой от слушателей по поводу мата?

- Критики не было. Мои слушатели знают меня и мои параллельные проекты, в которых я не стесняюсь в выражениях. Несколько человек писали, что хотели бы поставить эти песни детям, потому что в них хороший смысл, но не могут. Просили выпустить версии без мата. Я и сам думал об этом, но это будет уже не то. На концертах нецензурные слова я в микрофон не пропеваю, ведь на них зачастую приходят родители с детьми.

Фото: из архива Найка Борзова

- Что вы думаете по поводу современных исполнителей, которые раскручиваются через интернет? Знаете, кто такие Даня Милохин и Валя Карнавал?

- Эти имена, мне, конечно, знакомы, так как их очень сильно раскрутили. С одной стороны, хорошо, что социальные сети дают возможность людям показать то, что они делают. Блогеры и тиктокеры заняли свою нишу и транслируют определенные идеи на свою аудиторию. Но с другой стороны, какие идеи транслирует Даня Милохин, например? Он смелый мальчик, который делает то, что не всякий решится сделать. Но иногда создается впечатление, что границ «хорошо» и «плохо» для таких блогеров не существует. А большинство тиктокеров – это дети, чьи труд и творчество используют взрослые для достижения своих целей.

По мнению музыканта, для блогеров «хорошо» и «плохо» не сущестувет Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ СТАЛО СЛОЖНЕЕ»

- В последнее время многие концерты отменяются. Вы почувствовали, что зарабатывать деньги стало труднее?

- Все это почувствовали, начиная еще с пандемии. Например, моя дочь всю жизнь хотела стать певицей, но когда я говорил ей, что нужно иметь какую-то дополнительную профессию, потому что профессия артиста не обеспечена гарантиями, она, глядя на меня, этому не верила. Но когда в пандемию у меня отменялись все туры, программы, пропала возможность зарабатывать, поменяла свое мнение и поступила университет на финансиста.

- Вашей дочери Виктории сейчас 19 лет. Какие у вас отношения?

- Буквально пару дней назад ходили на мастер-класс по лепке горшков из глины. Было мило. Вика живет с мамой. Но мы стараемся много времени проводить вместе.

Дочери Найка Борзова Виктории сейчас 19 лет. Фото: из архива Найка Борзова

- Как Вика отреагировала на ваш развод с Русланой?

- Мы развелись с Русланой осознанно. Но при этом не дали Вике повода усомниться, что у нас какие-то проблемы. Мы сразу договорились, что Вика из наших ссор ничего видеть и слышать не должна. Поэтому после развода мы еще несколько лет делали вид, что мы по-прежнему женаты и у нас все хорошо. Но когда Вике было лет 14-15, она стала обо всем догадываться, задавать наводящие вопросы, и мы ей деликатно обо всем рассказали, объяснив, что она ни в чем не виновата. В основном, когда родители разводятся, дети получают психологическую травму, потому что думают, что это из-за них. Но у Вики проблем из-за нашего развода не возникло, и сейчас она совершенно не воспринимает ситуацию, как модель для собственной семьи.

Певец нередко занимается благотворительностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МИР СПАСЕТ ЛЮБОВЬ»

- В новом альбоме вы говорите, что человечество спасет любовь. Вы в это верите?

- Верю. Без любви вообще ничего не получится. Она должна стоять за каждым действием и каждым нашим шагом. И если так начнет жить один человек, он своей энергией обязательно зарядит других. В конечном итоге это превратится в критическую массу. Произойдет перелом от негативной массовой энергии к позитивной.

- Вы недавно сказали, что у российского народа нет ценностей и стремлений. Как вы сделали такой вывод?

- Отсутствие этих вещей – следствие того, что люди ведомые по своей натуре. Им удобнее следовать чьим-либо указаниям и не брать ответственность за свою лень, ошибки и неудачи. Это ведь очень удобно. Накосячил – нашел виноватого в ком-то другом. Поэтому у многих и нет стремления к саморазвитию.

Музыкант считает, что мир можно спасти Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Недавно вы стали опекуном лошадки Фани. Можете сказать, что это некая дань уважения вашей знаменитой песне?

- (Смеется). Ну, конечно, песня тоже сыграла определенную роль. Это некая благодарность. Но когда мне предложили стать опекуном и когда я ее увидел, она мне сразу запала в душу. Мне не нужно эту лошадку забирать домой, нужно просто навещать, содержать, рассказывать о том, что происходит в этом центре, где содержатся бездомные животные. Помогать животным — круто. И я очень рад, что ребята делают такое большое и доброе дело. Всем советую!

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