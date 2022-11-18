Сергей Пенкин: «Пугачева как была первой, так ей и останется»

Певец певец заявил, что не собирается уезжать из России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из самых экстравагантных исполнителей эстрады Сергей Пенкин выступит с юбилейным туром в уральской столице. В прошлом году певцу, попавшему в Книгу Рекордов Гиннесса, благодаря диапазону в четыре октавы, исполнилось 60 лет.

Перед концертом артист рассказал «КП-Екатеринбург», сколько стоил его самый дорогой костюм, о дружбе с Борисом Моисеевым и, как относится к отъезду Аллы Пугачевой.

Сергей Пенкин хорошо общался с Борисом Моисеевым. Фото: социальные сети

«УСПЕЛ СПЕТЬ С МОИСЕЕВЫМ»

- Когда не стало Бориса Моисеева, на похоронах вы сказали: «Лучше бы ему столько внимания при жизни уделяли»…

- Я имел ввиду последние годы, когда он не выходил из своей квартиры. Тогда он был очень одинок.

- Вы с ним хорошо общались?

- Мы много лет были знакомы, но, к сожалению, мало общались. Когда встречались на съемках, смеялись, не переставая. Боря был гениальным режиссером и шоуменом и очень веселым, позитивным, но в то же время раненым человеком. У нас есть с ним совместный дуэт, и я рад, что успел сделать его для своего бенефиса «50».

Артист любит выступать в ярких образах. Фото: социальные сети

- Вы очень любите эффектные наряды. Какой самый дорогой образ у вас был за всю карьеру, сколько он стоил?

- Самый дорогой образ был у меня, с одним из первых моих костюмов, он был отделан камнями Swarovski и весил 25 кг., стоил он тогда 30 000 долларов.

- Вы пели дуэтом со многими отечественными звездами. С кем из них было выступать комфортнее всего?

- Дуэтов с нашими звездами было много, если я с кем-то пел, значит, мне, несомненно, они все очень понравились.

- А с кем-то из современных артистов хотели бы дуэт?

- На сцене, к сожалению, сейчас мало таких артистов, которые по всем критериям подходят под отметку 100 процентов. Но есть одна классная певиц, которая нашла свой образ и репертуар – это Юлия Зиверт. На нее приятно смотреть, ее хочется слушать, наверно – это единственная певица, с которой я бы сделал какую-нибудь коллаборацию.

Артист не планирует уезжать из России, так как здесь его Родина и любимая публика Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ИЗ РОССИИ УЕЗЖАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ»

- Вы редко читаете новости о себе. А что пишут о вас поклонники, смотрите?

- Комментарии о себе не читаю и не люблю читать.

- Вы вообще сентиментальный человек. Из-за чего чаще всего можете заплакать?

- С возрастом становлюсь немного сентиментальней, и это нормально.

- Многие считают, что после отъезда Аллы Пугачевой, ее место на российской эстраде займет Лолита. Вы с этим согласны?

- С Аллой мы очень мало общались, но она как была первой, так ей и останется. И, вообще, каждый занимает свое место, и глупо говорить, что кто-то займет чье-то место. Что могу сказать о тех, кто уехал? Это их решение. Я живу в России и не собираюсь никуда уезжать. Здесь моя публика, которая говорит со мной на моем родном языке. Осуждать никого не собираюсь, это все их личное желание!

Сергей Пенкин верит, что еще встретит свою любовь Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Сергей, в одном из последних интервью вы сказали: «Талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами...» А разве не наоборот?

- Талантам надо помогать, бездарности пусть занимаются другими делами – так вернее. Я уже неоднократно говорил о том, что сейчас очень много людей пытаются стать артистами, не понимая, что им надо стучатся в другие двери. В своей Школе Вокала я на протяжении семи лет наблюдаю разных детей, среди которых каждый второй не имеет толком слуха. Но все они очень хотят петь и участвовать в различных конкурсах. Родители тратят огромные деньги на их обучение, а в результате маленький мальчик, которого с детства водят на занятие по вокалу, попросту больше любит заниматься хоккеем. Считаю, что если у тебя нет таланта, и ты даже целенаправленно не хочешь сделать это своей профессией, то и не стоит этим заниматься. Представьте, что нас будут лечить врачи, которые мало что понимают в своей профессии, поздно будет жаловаться на родителей, которые насильно привели их учиться этому.

- В одном из интервью вы пообещали себе больше никогда не влюбляться. Почему?

- Я все-таки еще надеюсь встретить свою любовь, а пока моя самая любимая женщина – это сцена, и только с ней мы полностью обоюдно верны друг другу!

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