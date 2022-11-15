В Екатеринбурге обнаружили мумию в квартире во время проверки газа

Сотрудникам газовой службы несколько месяцев никто не открывал дверь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после вскрытия квартиры нашли мумию. Сотрудникам газовой службы несколько месяцев никто не открывал дверь, поэтому к делу подключились судебные приставы и управляющая компания.

Тело пролежало в квартире на Коминтерна, 20 несколько лет и за это время успело мумифицироваться. Пропажу погибшей женщины заметили только соседи.

- В апреле при производстве технического обслуживания было зафиксировано падения давления. А доступ в квартиру мы получить не смогли, никто не открывал, но раз есть скачок давления, значит есть неисправность. Потом проходил весь процессуальный момент, пока судебные приставы квартиру не вскрыли, - рассказали «КП Екатеринбург» в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Погибшей оказалась женщина 1947 года рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в доме отключен газ. Сотрудники поедут на адрес, чтобы устранить неполадки только 17 ноября, после чего газовое снабжение жителям других квартир вернут. После страшной находки, делом занялись в СУ СК региона.

- Следственным отделом по Кировскому району по городу Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту обнаружения тела женщины проводится доследственная проверка. По предварительным данным, признаков криминала в данной ситуации не усматривается, - уточняют «КП Екатеринбург» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, оперативники уголовного розыска установили личность умершей - ею оказалась женщина, 1947 года рождения.

Подобный случай произошел несколько лет назад на Малом Конном полуострове. В 2018 году в одной из квартир дома № 13 нашли мумифицированное тело пенсионера. По факту смерти мужчины свою проверку провел следственный отдел по Верх-Исетскому району СКР.