Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 ноября 2022 11:00

В Екатеринбурге обнаружили мумию в квартире во время проверки газа

Тело пролежало в квартире несколько лет, СУ СК по региону проводит проверку
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Сотрудникам газовой службы несколько месяцев никто не открывал дверь

Сотрудникам газовой службы несколько месяцев никто не открывал дверь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после вскрытия квартиры нашли мумию. Сотрудникам газовой службы несколько месяцев никто не открывал дверь, поэтому к делу подключились судебные приставы и управляющая компания.

Тело пролежало в квартире на Коминтерна, 20 несколько лет и за это время успело мумифицироваться. Пропажу погибшей женщины заметили только соседи.

- В апреле при производстве технического обслуживания было зафиксировано падения давления. А доступ в квартиру мы получить не смогли, никто не открывал, но раз есть скачок давления, значит есть неисправность. Потом проходил весь процессуальный момент, пока судебные приставы квартиру не вскрыли, - рассказали «КП Екатеринбург» в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Погибшей оказалась женщина 1947 года рождения

Погибшей оказалась женщина 1947 года рождения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в доме отключен газ. Сотрудники поедут на адрес, чтобы устранить неполадки только 17 ноября, после чего газовое снабжение жителям других квартир вернут. После страшной находки, делом занялись в СУ СК региона.

- Следственным отделом по Кировскому району по городу Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту обнаружения тела женщины проводится доследственная проверка. По предварительным данным, признаков криминала в данной ситуации не усматривается, - уточняют «КП Екатеринбург» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, оперативники уголовного розыска установили личность умершей - ею оказалась женщина, 1947 года рождения.

Подобный случай произошел несколько лет назад на Малом Конном полуострове. В 2018 году в одной из квартир дома № 13 нашли мумифицированное тело пенсионера. По факту смерти мужчины свою проверку провел следственный отдел по Верх-Исетскому району СКР.

ЧППроисшествия: ЧП