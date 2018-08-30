На окраине Екатеринбурга нашли мумию пенсионера
В одной из квартир дома № 13 на Малом Конном полуострове нашли мумифицированное тело пенсионера. По факту смерти мужчины свою проверку начал следственный отдел по Верх-Исетскому району СКР.
По неподтвержденной пока информации, труп мог пролежать в закрытой квартире около трех лет, но более точный срок установит медицинская экспертиза.
- Согласно данным осмотра места происшествия, признаков криминальной смерти нет, следов взлома на момент прибытия правоохранительных органов не было, квартира была закрыта изнутри, пенсионер жил один, - пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Этим летом в Екатеринбурге уже находили мумию пожилого мужчины, но в прошлый раз во двор труп вынесла жена покойного. Женщина призналась, что несколько недель хранила труп мужа в квартире.