На окраине Екатеринбурга нашли мумию пенсионера

СЕГОДНЯ 09:05 2018-08-30T09:18:24+03:00

Возможно, тело пролежало в квартире несколько лет

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В одной из квартир дома № 13 на Малом Конном полуострове нашли мумифицированное тело пенсионера. По факту смерти мужчины свою проверку начал следственный отдел по Верх-Исетскому району СКР.

По неподтвержденной пока информации, труп мог пролежать в закрытой квартире около трех лет, но более точный срок установит медицинская экспертиза.

- Согласно данным осмотра места происшествия, признаков криминальной смерти нет, следов взлома на момент прибытия правоохранительных органов не было, квартира была закрыта изнутри, пенсионер жил один, - пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Этим летом в Екатеринбурге уже находили мумию пожилого мужчины, но в прошлый раз во двор труп вынесла жена покойного. Женщина призналась, что несколько недель хранила труп мужа в квартире.