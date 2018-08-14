Бабушка, выкинувшая мумию своего мужа на детскую площадку в Екатеринбурге, сделала это не из-за пенсии

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-14T14:45:51+03:00

Следователи до сих пор выясняют, зачем бабушка жила несколько месяцев с трупом мужа в квартире

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Две недели назад Екатеринбург потрясло жуткое зрелище. Во двор дома на Куйбышева 112, б, местная старушка вытащила мумию. Бабушка волокла труп на махровом халате, когда ее заметили соседи. Они и вызвали полицию.

Как выяснилось позже, у трупа отсутствовали ноги, и тело уже превратилось в настоящую мумию. Как говорят соседи, труп супруга бабушка держала дома несколько месяцев, чтобы получать пенсию за мужа.

- Он раньше работал в ГУФСИН, когда служба еще принадлежала МВД. Потом уволился и они с женой запили, - рассказали «КП-Екатеринбург» соседи бабушки.

Шокирован поступком бабушки был весь двор

Когда наряд полиции приехал к месту ЧП, старушка и вовсе устроила стриптиз, раздевшись догола, чем шокировала вообще всех.

Как выяснили следователи, версия о том, что женщина держала труп мужа дома ради пенсии не подтвердилась.

- В этой истории точно нет криминала. Да и версия о пенсии не подтвердилась, - рассказал руководитель следственного отдела по Октябрьскому району.