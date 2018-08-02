2018-08-03T13:30:18+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге женщина два месяца жила с мумией мужа, чтобы получать пенсию

Когда запах в квартире стал невыносимым, супруга вытащила тело во двор и бросила
Андрей ЛЕОНОВ
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В Екатеринбурге пенсионерка вытащила мумию своего мужа на площадку и бросилаВ Екатеринбурге пенсионерка вытащила мумию своего мужа на площадку и бросилаФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург
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В Екатеринбурге разворачивается история, от которой даже у бывалых оперуполномоченных и следователей мороз по коже. Сегодня днем жители дома 112В по улице Куйбышева заметили бабушку, которая что-то волокла в сторону мусорных баков. Все бы ничего, в старушке быстро узнали местную выпивоху, которая постоянно что-то таскала в дом и из дома. Но приглядевшись даже суровые уральцы ахнули – на халате, который тащила пенсионерка по земле, лежал высохший труп. Сил у женщины не хватило, потому тело она оставила прямо на полпути и решила удалиться восвояси.

Естественно, местные жители вызвали на место полицию. Вот только попасть в квартиру к женщине не удалось, - она попросту не открывала дверь. Но когда силовики все же попали внутрь, то тут же выбежали на улицу, настолько сильный запах стоял в помещении.

Бабушка тащила тело на халате, но он зацепился за машину и она его бросила Фото: СОЦСЕТИ

Бабушка тащила тело на халате, но он зацепился за машину и она его бросилаФото: СОЦСЕТИ

- Знаю эту бабушку, диву в соседней квартире. Они с мужем лет 20 жили вместе. Правда, пили крепко в последние годы, - рассказала «КП-Екатеринбург» соседка пенсионерки Виктория Данилова.

Сама женщина отрицать ничего не стала и только объяснила полицейским, что просто хотела получать за супруга пенсию, потому не решалась заявить о его смерти. Правда позже старушка стала звать своего мужа.

- Полицейские спрашивали, куда она дела ноги своего супруга, а та лишь вопрошала «Где мой Вовочка?», - делится жуткими подробностями Алина Бусько.

В итоге труп с площадки забрали. И криминала в его гибели не нашли.

- На место прибыла следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента, опрашиваются очевидцы. По предварительной информации, смерть гражданина не носит криминального характера, - отметили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

По одной из версий, бабушка отрезала супругу ноги Фото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

По одной из версий, бабушка отрезала супругу ногиФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

Следователи областного СКР тоже начали свою проверку.

Пока же старушку не стали арестовывать.

Бабушка по приезду полиции разделась до гола. Арестовывать ее не стали. Фото: Рен ТВ

Бабушка по приезду полиции разделась до гола. Арестовывать ее не стали. Фото: Рен ТВ

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