Давыд Алексеев был воспитанником футбольных школ «ВИЗ-Синара» и Уральской футбольной академии Фото: ФК «Урал»

19-летний экс-вратарь «Урала» и «Урала-2» Давыд Алексеев скончался после падения из окна. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Молодого спортсмена не стало 24 февраля.

Давыд Алексеев являлся воспитанником екатеринбургских футбольных школ «ВИЗ-Синара» (2010-2018) и Уральской футбольной академии (2018-2020).

С 2020 года он выступал за второй состав «Урала». А уже в 2021 году он добился заветной мечты – был заявлен в основу родной команды.

В октябре 2020 года «Урал» заявил Алексеева для участия в РПЛ Фото: ФК «Урал»

- Сбор мне очень понравился, получил много положительных эмоций, получил игровую практику. Но самое главное – это большое удовольствие от тренировок после зимнего отдыха. Не могу сказать, что сборы были очень тяжелыми. Но это мой первый сбор с главной командой – тяжеловато было в начале, - рассказывал голкипер в феврале 2021 года. Прошлым летом Алексеев перешел в «Динамо» из Владивостока, где играл вплоть до конца 2022 года. За шесть месяцев голкипер появился на поле в 15 матчах, 14 из которых провел с первых минут.

- Матч 1/4 Кубка России по футболу между «Уралом» и «Ростовом» начнется с минуты молчания в память о Давыде Алексееве, - сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба. - В 2021 году Давыд был на сборах с основным составом и даже принял участие в товарищеских матчах. Весь наш клуб скорбит в связи с этим трагическим событием. Соболезнуем всем друзьям и близким Давыда.

После трагедии подруга футболиста опубликовала короткую запись. Девушка также пояснила, что в смерти Давыда нет криминальной составляющей.

Похороны футболиста пройдут 28 февраля Фото: ФК «Урал»

- My love for you always forever (моя любовь к тебе всегда навсегда), - написала она.

Похороны Давыда Алексеева пройдут в Екатеринбурге 28 февраля. Редакция «КП-Екатеринбург» выражает соболезнования родным и близким Давыда Алексеева.