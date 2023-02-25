ФК «Урал» сообщил о смерти 19-летнего воспитанника клуба

Причина смерти Давыда Алексеева не называется Фото: ФК «Урал»

ФК «Урал» 25 февраля сообщил о смерти 19-летнего воспитанника клуба. Давыд Алексеев был голкипером «Урала-2» и «Урала-М».

- Минувшей ночью погиб девятнадцатилетний голкипер Давыд Алексеев, - сообщается на сайте ФК «Урал». - Он является нашим местным воспитанником. Молодой вратарь выступал за «Урал-2» и за нашу молодежную команду. Весь наш клуб скорбит в связи с этим трагическим событием. Соболезнуем всем друзьям и близким Давыда.

В футбольном клубе также отметили, что в 2021 году Давыд Алексеев был на сборах с основным составом и даже принял участие в товарищеских матчах.

Причина смерти Давыда Алексеева не называется. Известно, что в сезоне 2022/23 спортсмен играл за «ФК-Динамо-Владивосток».