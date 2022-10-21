«Святогор» выпустил в озеро Светлое мальков сазана

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

АО «Святогор» выпустило в озеро Светлое, расположенное в 3,5 км от села Всеволодо-Благодатское Североуральского городского округа, 7 000 мальков сазана. Восстановление биологических ресурсов прошло в рамках программы природоохранных мероприятий АО «Святогор».

– Не первый год градообразующее предприятие Красноуральска занимается восполнением биологических ресурсов водоемов Свердловской области на территориях своего присутствия, – отметил директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. – Уверен, что сазан приживется в этом замечательном озере. Сейчас мы рассматриваем возможность по зарыблению озера Светлого и другими видами рыб.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В экологической акции приняли участие работники предприятия, представители администрации и думы Североуральска, руководство межрегионального отдела по рыболовству по Свердловской и Челябинской областям ФГБУ «Главрыбвод».

Мальки сазана были доставлены к месту зарыбления специальным рейсом, преодолев многокилометровый маршрут. Как заверили транспортировщики ценного груза, во время пути малышам была обеспечена повышенная кислородная комфортность и выдержана оптимальная температура воды.

– Сегодня спецрейсом на озеро доставлено 7 000 молоди сазана, – отметил главный рыболов Зеленоборского рыборазводного завода Александр Шахманаев. – Сеголетка жизнестойкая, в пути находились 12 часов. Вся молодь доехала в отличном состоянии!

Напомним, что АО «Святогор» занимается восполнением биоресурсов водоемов Свердловской области уже более десяти лет. За это время в реки и озера региона было выпущено почти 40 тысяч сеголеток стерляди и более 70 тысяч мальков сазана.