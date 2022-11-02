Как сэкономить на новогодних утренниках для ребенка и выбрать ему красивый костюм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приближаются новогодние праздники, а вместе с ними родителей и детей ждет череда веселых утренников в садах и школах. Хочется, чтобы ребенок был в ярком запоминающемся костюме, но при этом не хочется потом хранить карнавальный образ в шкафу или искать покупателей. В таком случае можно взять карнавальный костюм для ребенка на елку в Екатеринбурге. В городе есть фирмы, предлагающие красивые наряды для детей и для взрослых.

В городе есть фирмы, предлагающие красивые наряды для детей и для взрослых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Костюм на утренник для ребенка в Екатеринбурге в аренду

Карнавальная мастерская «Петрушка»

https://mypetrushka.ru/

+7 (929) 212-22-29

В этой мастерской костюм можно взять на ребенка любого возраста. Самые маленькие наряды доступны для младенцев ростом от 86 см. Так, карнавальные костюмы для малышей в аренду в Екатеринбурге можно взять в фирме под заказ. Для девочек есть образы принцессы Жасмин, Русалочки, Золушки, Пиратки, Пони Искорки. Для мальчиков костюмы пиратов, ниндзя, Дарт Вердера, Оптимус Прайма, Бэтмена.

Костюмы на новогодний утренник в детский сад в аренду в Екатеринбурге есть тут для девочек и мальчиков. Это и известные герои комиксов, мультиков и фильмов, костюмы принцесс и супергероев, солдатские формы для девочек и мальчиков.

В школу карнавальные костюмы в аренду также можно взять. Для школьниц есть костюмы Елочки и Снежинки, Маши из мультфильма «Маша и Медведь», принцесс. Для мальчиков костюмы Иванушки, солдата Красной Армии, Петушка Золотого Гребешка и диснеевских героев Микки Мауса и Винни Пуха.

В школу карнавальные костюмы в аренду также можно взять Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Event-компания «Фабрика праздника»

https://fabrika-ekt.ru/

+7 (922) 16 16 029, +7 (932) 699 94 29

В «Фабрике праздников» можно взять в аренду костюмы для детей на новогодние елки и для взрослых на новогодние корпоративы. Среди них также мультяшные и киногерои, скоморохи, индейцы, пираты, единороги из Little Pony. Посмотреть каталог можно, оформив заявку на костюм на сайте.

Фирма Happy event 66

+7 (912) 265 75 17

Взять в аренду костюмы на утренник в школе или детский сад можно для детей и для взрослых. Для детей это костюмы фруктов (Арбуз, Апельсин, Груша и т.д.), костюмы птиц и зверей, мультгерои и киногерои, национальные костюмы, костюмы времен года, сказочных героев. Минимальная стоимость аренды составит 400 рублей.

. Хочется, чтобы ребенок был в ярком запоминающемся костюме, но при этом не хочется потом хранить карнавальный образ в шкафу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Костюм для подростков на Новый год и на корпоратив для взрослых в аренду

«Шоу текстиль» на Киностудии

http://showtextil.ru/

тел. 8 343 207-70-65, +7 (996) 177-53-77

В мастерской при Свердловской киностудии можно найти костюмы для взрослых и для подростков на любые праздники и фотосессии. Это костюмы Ангелов, Пиратов, исторических деятелей, фантазийных героев, вечерние бальные платья и многое другое.

Студия детского праздника «Бусинка»

https://businka96.ru/arenda-costum.html

8 (343) 382-50-35

Здесь есть костюмы охранников из «Игры в Кальмара», супергероев, персонажей мультфильмов «Как приручить дракона», «Щенячий патруль», «Симпсонов», «Незнайки», Амонг Асов, костюмы с символикой You Tube и Tik Tok. Также есть ростовые куклы.

Event-агентство Red Panda

http://redpand.ru/rent/

+ 7 (343) 344-83-60

Для особо авантюрных личностей можно взять в аренду ростовые куклы, например, надувного динозавра, огромного Миньона, рыжего Гарфилда, диснеевских героев. Из игровых можно выбрать образ Марио, троллей, женских и мужских супергероев, национальные костюмы, космонавтов и других представителей разных профессий.

В городе есть фирмы, предлагающие красивые наряды для детей и для взрослых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Костюмы Деда Мороза и Снегурочки в аренду в Екатеринбурге

https://star-city-shop.ru/prokat/

+7 (902) 270-50-92

Если вы хотите взять в аренду костюмы деда Мороза или Снегурочки, чтобы порадовать своих детей и близких людей, то можете обратиться в узкоспециализованные фирмы. Правда, по понятным причинам, стоимость костюмов к самому Новому году будет расти. Так, в начале декабря они стоят по 900 рублей в сутки, а в последние дни декабря уже 1500. Зато в качестве образа можно будет не сомневаться: выглядеть вы будете как настоящие сказочные герои.

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