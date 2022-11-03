Новогодние елки 2023 в Екатеринбурге стартуют в конце декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год для ребенка – это сказка и волшебство, которого дети ждут весь год. Чтобы праздник запомнился надолго, родители могут отвезти ребенка на новогоднее представление в Екатеринбурге. 2022 год для многих малышей станет первым годом, когда они спокойно посетят новогодние утренники. Два года до этого проводить новогодние елки было трудно, а традиционные хороводы из-за эпидемиологических ограничений и вовсе были под запретом. В сезон 2022-2023 дети наконец увидят яркие и веселые утренники на разных площадках Екатеринбурга.

Новогодние елки 2023 в Екатеринбурге - адреса и цены

Новогодняя елка во Дворце Молодежи

Музыкальная сказка «Маша и Медведь. Очень детективная история» поставлена профессиональными режиссерами, хореографами и фокусниками-иллюзионистами. Спектакль выглядит как мультфильм на сцене. Дети увидят яркие ростовые куклы, декорации, акробатические и танцевальные номера. Зрители становятся полноценными участниками зрелища.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Цена: от 500 до 2000 рублей

Когда? 25 декабря в 11:00, 14:00, 17:00

Адрес: проспект Ленина, 1

Детям покажут несколько интересных постановок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодняя елка в Театре Юного Зрителя (ТЮЗ)

Театр приготовил сразу два новогодних представления для детей.

Сводить ребенка на новогоднюю елку в четыре года можно на спектакль «Волшебный сундучок Деда Мороза». Сказка рассказывает о том, что много лет назад Дед Мороз подарил жителям деревни Зверюшкино сундучок, в котором под Новый год появляются подарки. В этом году зверята обнаружили, что сундучок пропал. Маленькие зрители должны помочь жителям деревни найти пропажу и спасти праздник.

Продолжительность: 1 час

Цена: 500-700 рублей

Когда? С 22 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Если ребенку исполнилось шесть лет, то его можно сводить на новогоднее представление «Восточная сказка». Маленькие зрители перенесутся с морозного Урала в жаркий Багдад. На сцене ребятам покажут историю молодого Али-Бабы и о том, что он получил, когда исполнил свою заветную мечту.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Цена: от 500 до 700 рублей

Когда? С 21 по 30 декабря 2022 года и с 2 по 8 января 2023 года

Адрес: улица Карла Либкнехта, 48

Малый драматический театр «Театрон»

Сводить ребенка 5 лет на новогоднюю елку можно в «Театрон» на «Тайну сказочного королевства». Интерактивный спектакль расскажет о приключениях Звездочке, которой было одиноко одной висеть на небосклоне, и она отправилась в волшебный замок. Сказка будет интересна зрителям до 12 лет. Гостей праздника ждут сладкий стол, танцы, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также подарок-сувенир от Деда Мороза. Сходить можно с родителями или же с классом.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Цена: взрослый – 400 рублей, детский – 800 рублей

Когда? Для детей с родителями – 24, 25, 30 декабря 2022 в 13:00, 2 и 5 января 2023 в 11:00, 13:30, 16:00. Для классов до 20 человек – по запросу групп

Адрес: улица Карла Либкнехта, 13

Спектакли пройдут не нескольких площадках, большая часть которых расположена в центральной части Екатеринбурга Фото: Евгения ГУСЕВА

Новогодние елки в Театре кукол

Сходить на новогоднюю елку с младенцем в Екатеринбурге можно в Театр кукол. Для детей 0+ артисты покажут спектакль «Письмо для Дедушки Мороза». Девочка Маша перед самым Новым годом простудилась и заболела. Чтобы чудо произошло, ей нужно написать письмо Дедушке Морозу. Но кто доставит его в Зимний лес? Конечно же, верный друг Снеговик. Хоть сказку можно смотреть самым маленьким, наиболее интересным будет новогоднее представление для детей от 2 лет.

Продолжительность: 1 час

Цена: 850 рублей

Когда? С 10 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Известную всем классическую сказку «Снежная королева» Андерсона поставили в Театре кукол в Екатеринбурге. Дети узнают, как Герда спасла своего маленького брата Кая от коварной Снежной королевы. Спектакль будет интересен детям от 6 лет.

Продолжительность: 1 час

Цена: от 650 рублей

Когда? С 16 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Также для детей от 6 лет будет интересна «История в сказочном лесу». Сказка рассказывает о приключениях маленького Гнома, который знакомится с маленькими зайчатами и их заботливой мамой, с глупой вороной и мудрым дядюшкой Барсуком.

Цена: 650 рублей

Когда? С 16 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Адрес: улица Мамина-Сибиряка, 143

Новогодние елки в Доме актера

Елка в доме Тупиковой традиционно проходит в стилистике рождественских елок конца 19 века. На праздник приглашают за раз не более 25 семей. Отметить праздник можно с мамами, папами, бабушками, дедушками. Гостей ждут фотосалон. В конце праздника ребенку дарят именной подарок, а также стилизованную фотокарточку в рамке. Также гости угощаются за чайным столом.

Цена: 5900 рублей – на два лица: для ребенка и одного сопровождающего взрослого; 4400 рублей – на каждого дополнительного ребенка; 1500 рублей – на дополнительного сопровождающего взрослого.

Когда? С 17 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.

Адрес: улица 8 Марта, 8

Новогодние елки в театре «Тургеневъ»

Вестерн «Новогодние приключения двух пиратов» рассказали о том, как два друга решили захватить Деда Мороза и выкрасть подарки для детей. Цирковые артисты покажут яркие трюки в боях на шпагах. Дети станут полноценными участниками представления. Спектакль будет интересен детям от 6 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Цена: 700 рублей для детей, 350 рублей для взрослых. Доступны спектакли для классов.

Когда? 17, 18 и 24, 25 декабря 2022 года в 10:00 и 12:30.

Адрес: проспект Ленина, 49

Новогодние елки в театре балета «Щелкунчик»

Балет расскажет об удивительном приключении девочки Герды в поисках младшего брата Кая. Смелая девочка выручит брата из плена Снежной Королевы. После спектакля детей встретят Дед Мороз и Снегурочка. Постановка будет интересна детям от 5 лет.

Цена: от 600 рублей

Когда? 23 декабря 2022 19:00, 24 декабря 2022 18:00, 25, 27, 28, 29 и 30 декабря 2022 11:00

Адрес: 8 Марта, 104

Цены на представления вполне приемлемые Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние елки в Театре эстрады

Новогодняя елка для детей всех возрастов пройдет в Уральском театре эстрады. Ученый и путешественник Порфирий Атласов решает встретить Новый год на далеком и загадочном острове Марабунда. Обыкновенное путешествие на загадочный остров превращается в захватывающее приключение.

Цена: 600-1000 рублей

Когда? 24,25,27-31 декабря 2022 г. в 11:00, 3-6 января 2023 г. 11:00 и 14:00

Адрес: 8 Марта, 15

Новогодние елки в ДК Железнодорожников

Новогодняя сказка «Малыш, Карлсон и варенье в новогоднем приключении» будет интересна детям с 4 лет. В новогоднюю ночь в доме пропадают все подарки. Тогда Малыш, Карлсон и Фрекен Бок начинают поиск воришек.

Цена: 700 рублей

Когда: 25 декабря 2022 в 11:00 и 14:00, 3 и 5 января 2023 в 11:00 и 14:00

Адрес: Якова Свердлова, 35

Новогодние елки в Учебном театре Театрального института

Спектакль «Царевна Елочка и ее Новогодние приключения» будут интересны детям любого возраста.

Продолжительность: 1 час

Цена: 300-700 рублей (без подарка)

Когда? 28, 29, 30 декабря в 15:00

Адрес: улица Карла Либкнехта, 38

Новогодние елки во Дворце народного творчества

Представление по мотивам сказок Александра Пушкина. Сообразительный и ловкий Балда отправляется в путешествие, где встретится с 33 богатырями, Шамаханской Царицей, колдуном Черномором.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Цена: от 500 до 800 рублей

Когда? 28 и 29 декабря 2022 года в 12:00, 3-5 января 2023 года в 12:00

Адрес: улица Фестивальная, 12.