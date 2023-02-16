Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась за возмещение средств, похищенных мошенниками

Эльвира Набиуллина прилетела в Екатеринбург на форум о финансовой кибербезопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбург сегодня, 16 февраля, прилетела глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она приняла участие в уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». На пленарной дискуссии она прокомментировала вопрос о том, должны ли банки возмещать ущерб клиентам, которых обманули мошенники.

- Я не порадую банки, - сказала Эльвира Набиуллина. – Считаю, что банки должны отвечать перед клиентами. Перед мошенниками человек более беззащитен, чем финансовая организация. И знание (о том, как обманывают мошенники) не всегда спасает. Человек в определенные моменты может быть просто психологически уязвим. Мы прекрасно знаем немало примеров, когда даже менеджеры продвинутых финансовых организаций попадали на удочку мошенников.

По мнению главы Центробанка, если финансовые учреждения должны будут возмещать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников, то это заставит банки активнее заниматься системой антифрод (комплекс мер по борьбе с мошенническими транзакциями. - Прим. ред.).

- Системы защиты от мошенников могут создать только сами финансовые институты, - добавила Эльвира Набиуллина. – Если мы знаем, что это счет мошенника, то надо блокировать поступление на него средств. Эту систему надо продумать.

По оценке главы Центробанка, уже в 2023 году может произойти перелом в ситуации с мошенниками, которые убеждают своих жертв сообщить им ценные данные, необходимые для похищения средств со счета.

- Когда я говорю «перелом», я подразумеваю, что в абсолютных выражениях ущерб населению начнет падать. Сейчас он растет. Проблема запущенная, - отметила Эльвира Набиуллина. – Думаю, что в 2023 году возможен перелом в крупнейших наших финансовых институтах. Они в состоянии это сделать. А для всей финансовой системы, думаю, он произойдет не позже чем в рамках трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Днепр - столица телефонного мошенничества»: топ-менеджер Сбербанка рассказал, где работают преступные колл-центры

В руководстве Сбербанка рассказали, что 92% звонков от мошенников поступает с территории Украины (Подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники обокрали москвичку на полмиллиона с помощью искусственного голоса (подробнее)