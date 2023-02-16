Заместитель председателя правления Сбербанка рассказал о том, откуда звонят телефонные мошенники Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 февраля, в Екатеринбурге на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» прошла панельная дискуссия, посвященная борьбе с телефонным мошенничеством. В частности, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, откуда сейчас чаще всего поступают звонки от мошенников, выдающих себя за «службы безопасности банков».

- Почти прекратились звонки из пенитенциарных учреждений – из разных зон. Усилия наши и ФСИН, и правоохранительных структур привели к результату, - сказал Станислав Кузнецов. – Но не прекратились звонки с Украины. Они идут. Это плохая новость. Сегодня больше 92% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершается с территории Украины.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка, столицей телефонного мошенничества по-прежнему является город Днепр.

- На пике в Днепре работало около 1100 колл-центров. Сейчас работает около 150, - отметил Станислав Кузнецов. – Всего на Украине мы фиксируем 800-900 колл-центров по всей территории. Хорошая новость – сегодня мы стали знать в десятки раз больше о работе колл-центров, куда они звонят, что собираются делать и кому собираются звонить…

Многие звонки от мошенников продолжают поступать не с украинских номеров, а с российских – через подмену номера. Причиной этому Станислав Кузнецов называет недобросовестность нескольких сотен региональных телеком-компаний.

- К сожалению, они допускают нарушения и продолжают торговать без документов телефонными номерами. Это нарушение закона. Роскомнадзор об этом знает и начал штрафовать такие телекомы, - сказал Станислав Кузнецов.

Также Станислав Кузнецов рассказал о том, что в марте прошлого года они фиксировали почти месяц, когда звонки от телефонных мошенников не поступали вовсе.

- В марте были нулевые цифры по телефонному мошенничеству. Это длилось 30 дней. Необычная ситуация, - сказал Станислав Кузнецов. - Но с начала апреля все стало восстанавливаться.