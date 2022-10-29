В ЖК «Малевич» дерзкая женщина набросилась на охранника с кулаками

Женщина била охранника в спину, когда шла по холлу ЖК. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге охранник жилого комплекса «Малевич» отчитал одну из жительниц за то, что она выбрасывает бытовой мусор в малые урны около подъезда. При этом, до больших контейнеров, она не доходила. Сначала женщина слушала упреки, но меняться не собиралась. Леди устав от таких нравоучений от охранника… Взяла и бросилась на мужчину с кулаками. Она агрессивно избивала его в спину, а тот старался уйти, как можно скорее. Об этом сообщает подписчик паблика «Инцидент Екатеринбург».

- Это не первый случай с ее стороны. Так происходит каждый раз, когда жительница всовывает свой пакет с мусором в урну, а не ходит к мусорным бакам. На замечания охранника она реагирует буйно и матерно. А в этот раз накинулась с кулаками, - цитирует паблик автора поста. - Охранник пытался ей культурно объяснить, что мусор выбрасывать в урну нельзя. Она ему предложила отнести мусор, потому что она за охрану платит.

По словам автора, женщина предполагает, что охрана ей, таким образом, должна обеспечивать комфортное проживание в жилом комплексе. В соцсетях подписчики сообщества уже затравили женщину и даже призвали засудить.

- Свинюшка совсем не права, хамит и бьёт в спину... Значит, сил, здоровья, энергии много и ни разу не инвалид. Засудить хамку и оставить в одних трусах! Отправить на мусорозавод. Будет там перебирать отходы жизнедеятельности и лечиться от брезгливости, - поделился Алексей.

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