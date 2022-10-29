В Екатеринбурге охранники выследили пьяного посетителя, чтобы избить и «отжать» его мобильный телефон

Бывших охранников раньше не привлекали к уголовной ответственности. Фото: предоставлено пресс-группой УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге двое бывших охранников бара обвиняются в разбойном нападении на посетителей. Полицейские установили, что молодые люди провоцировали конфликты с нетрезвыми посетителями, а затем грабили их.

Один из таких случаев произошел 1 сентября, около 05:00 утра. Мужчина вышел из клуба на улице Бажова, а ему навстречу вышли двое молодых людей. Они стали конфликтовать с ним, но мужчина сел в такси и уехал домой в микрорайон Светлый.

- У дома парень обнаружил, что незнакомцы следовали за ним на машине, а возле подъезда начали конфликтовать с ним под надуманным предлогом. После того, как они оказались в подъезде, навязчивые молодые люди избили посетителя и распылили ему в лицо газ из баллончика. Один из нападавших вытащил у пострадавшего его мобильный телефон, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Нападавшим на посетителя 19 и 25 лет. Фото: предоставлено пресс-группой УМВД по Екатеринбургу

Полицейские уголовного розыска нашли разбойников. Один и них – 19 летний парнишка из Екатеринбурга, а второй 25-летний из сопредельных стран. Ранее эти бандиты к уголовной ответственности не привлекались. Как установили полицейские, нападавшие работали охранниками скандально известного бара на Ленина 49. Старший налетчик также работал секьюрити в ночном клубе на улице Красноармейской.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Молодые люди обвиняются в нападении с применением оружия, а также в краже телефона. Сейчас экс-охранники находятся под стражей. Полицейские проверяют их на причастность к подобным преступлениям.

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