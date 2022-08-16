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Происшествия16 августа 2022 4:31

В Екатеринбурге осудили охранника, который избил и ограбил посетителя ночного клуба 15 лет назад

Злоумышленника, объявленного в розыск, удалось задержать в другом регионе в 2021 году
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Преступник частично признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему

Преступник частично признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 42-летнего охранника ночного клуба, который избил и ограбил посетителя заведения 15 лет назад, после чего скрылся. Как оказалось, все произошло в ноябре 2006 года.

- Андрей Морозов пригласил посетителя в служебное помещение под предлогом проверки на наличие запрещенных веществ, где нанес один удар кулаком в живот, затем ударил головой о колено. При этом пострадавший продолжал уверять, что непричастен к правонарушению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После избиения охранник, угрожая ножом, отобрал у гостя телефон Nokia N72. После происшествия злоумышленника объявили в розыск, найти его удалось только в 2021 году в другом регионе.

Преступник частично признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему. По решению суда, он проведет в колонии общего режима 4.5 года.