В Березовском Mitsubishi въехала в машину скорой, которая везла пациента в больницу

Mitsubishi Lancer не пропустил машину скорой, которая ехала со спецсигналом Фото: УГИБДД Свердловской области

В Березовском утром 6 февраля Mitsubishi въехала в машину скорой, которая везла пациента в больницу. Медики ехали на красный с включенным спецсигналом.

- По предварительным данным, водитель автомашины «ГАЗ» (скорая медицинская помощь), двигаясь в направлении улицы Строителей со спецсигналом на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer, которая двигалась по улице Театральной на зеленый сигнал светофора, - рассказали в УГИБДД Свердловской области. - По данному факту проводится дознание.

Фото: УГИБДД Свердловской области

В ДТП пострадал пациент, которого везли в машине скорой помощи в больницу. После аварии его доставили в ЦГБ Березовского.

Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Тагиле водитель автомобиля Renault загородил проезд машине скорой помощи, которая везла тяжелого пациента. Из-за этого медики почти 20 минут не могли попасть на территорию медицинского учреждения.