Владельца иномарки не пропустили за шлагбаум, тогда он бросил авто на въезде и ушел в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Renault загородил проезд машине скорой помощи, которая везла тяжелого пациента, из-за этого инцидента медики почти 20 минут не могли попасть на территорию медицинского учреждения.

По данным издания TagilCity.ru, все произошло 1 февраля около медгородка на улице Солнечной. Владельца иномарки не пропустили за шлагбаум, тогда он бросил авто на въезде и ушел в больницу по своим делам.

- Охранник вызвал сотрудников ГАИ, и те уже были готовы эвакуировать мешавший автомобиль. Медики из скорой в свою очередь хотели перенести пациента в пустую машину, но тут явился хозяин авто и отогнал ее, - отметили в пресс-службе ГБ № 4.

Выяснилось, что нарушителем оказался житель поселка Верхняя Синячиха, его привлекли к ответственности за остановку транспортного средства на проезжей части дороги.