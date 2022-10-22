Жителей Екатеринбурга напугали бойцы спецназа и полиции на перекрытой в центре улице

По сюжету здание РМК - это здание банка. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В центре Екатеринбурга полицейские перекрыли улицу около главного офиса РМК, около заграждающих лент дежурят полицейские, а мимо недоумевающих горожан проходили бойцы спецназа. Как оказалось, в этом месте полным ходом идут съемки фильма «Сломя голову», где снимается лидер группы «Звери» Рома Билык.

- Улицу Горького перекрыли, стоит караван из восьми крупногабаритных машин. Пройти пешком нельзя, проехать тоже. Люди в шоке, потому что спецназ бегает, - рассказывает очевидец «КП-Екатеринбург».- потом правда объяснили, что это съемки фильма.

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

По сюжету здание РМК - это здание банка. И там происходит несколько сцен. Спецназ и полиция – это актеры. Разыгрывают нападение. Актер Владимир Битоков (фильм «мама, я дома») играет начальника службы безопасности. Также в картине снимается Павел Деревянко. Режиссером картины является Евгений Григорьев.

- Мы действительно перекрывали участок улицы для съемок, работа началась в начале октября, кадры, которые снимаются сегодня, должны войти во вторую половину картину, процесс подходит к концу, уже к ноябрю планируем завершить, затем нам предстоит монтаж, премьера фильма должна состояться через год, - уточнили «КП-Екатеринбург»в пресс-службе Свердловской киностудии.

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Напомним, криминальная комедия «Сломя голову» расскажет историю скромного преподавателя античной литературы Андрея (Егор Корешков), который случайно становится свидетелем ограбления банка, после чего его спокойная и размеренная жизнь кардинально изменится.

Фильм будет полностью снят в Екатеринбурге, откуда родом и сам режиссер картины Евгений Григорьев. Работа стала для него вторым художественным фильмом в карьере. До этого он около 20 лет снимал документальное кино.

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

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