«Он нежный и хрупкий»: Павел Деревянко рассказал о съемках у свердловского режиссера

Актер сыграет в фильме директора банка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге продолжают снимать криминальную комедию уральского режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову». 11 октября на съемки прилетел известный актер Павел Деревянко. Он сыграет в фильме директора банка.

- С большим удовольствием прочитал сценарий. Особенно нравится, как написаны диалоги – очень круто. Плюс Женя Григорьев: мой хороший товарищ, мой друг и прекрасный режиссер. Я очень симпатизирую этому человеку: талантливому, нежному, хрупкому. В нашей творческой работе это плюсы. И мне написали классную роль – директор банка, космист. Непростая задача, мне нравится. Вот, пожалуй, три причины по которым я здесь, в Екатеринбурге, - рассказал актер.

Павел Деревянко хорошо общается с режиссером Евгением Григорьевым. Фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

В также фильме сыграют известные актеры Надежда Михалкова, Егор Корешков и лидер группы «Звери» Рома Билык. Рома Зверь прилетал в Екатеринбург в первый день съемок, репортаж с которого ранее публиковала «КП-Екатеринбург».

Во время съемок Рома Зверь рассказывал о том, что давно дружит с режиссером Евгением Григорьевым.

- В стране не много режиссеров, которые снимают качественное кино. Женю Григорьева я знаю еще по фильму «Лето», плюс мы сейчас снимаем документальный фильм про «Зверей», то есть мы знакомы давно. Мы друг другу доверяем, поэтому я легко согласился сыграть роль в этом фильме. Уверен, это будет хорошо, - делился музыкант.

В фильме также сыграли Егор Корешков и лидер группы «Звери» Рома Билык Фото: Алексей БУЛАТОВ

Криминальная комедия «Сломя голову» расскажет историю скромного преподавателя античной литературы Андрея (Егор Корешков), который случайно становится свидетелем ограбления банка, после чего его спокойная и размеренная жизнь кардинально изменится.

На съемки фильма Свердловская киностудия получила грант от Министерства культуры РФ. Картина будет полностью снята в Екатеринбурге. Фильм выйдет на экраны в 2023 году.

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