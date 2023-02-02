Николай Миронов был начальником отдела имущественных преступлений ОП № 9 Фото: Олег ГАЛИМОВ

Свердловский областной суд ужесточил приговор бывшему начальнику отдела по борьбе с имущественными преступлениями ОП № 9 Николаю Миронову. Прошлой осенью его признали виновным в краже двух золотых цепочек с трупа 33-летнего Максима Гайфутдинова, однако тогда экс-силовик отделался условным сроком.

4 августа 2021 года молодой отец скончался на улице Крауля в своем автомобиле Chevrolet Spark, после чего к месту трагедии приехала следственно-оперативная группа во главе с Мироновым. Уже при подготовке к похоронам родные Максима поняли, что с его шеи пропали две золотые цепочки. А в кошельке не хватает порядка 40 тысяч рублей. Максим носил цепочки с 2014 года.

Первую он купил сам, ее было тяжело снимать из-за сложного замка. Вторую позже ему подарила мать. Женщина знала о высокой стоимости драгоценностей. Цепь сына весом 55 граммов оценили в 300-350 тысяч рублей.

Максим Гайфутдинов скончался на 34 году жизни. Фото: предоставлено родственниками

Следственный комитет начал расследование, а позже предъявил Миронову обвинение по пункту «в» части 3 статьи 158 УК «Кража в крупном размере». В качестве свидетелей по делу выступали фельдшеры скорой помощи и похоронщики. Врачи видели украшения при осмотре трупа, а похоронная служба забирала тело уже без цепочек. Сам Николай Миронов вину в краже не признал. После того, как Верх-Исетский суд назначил ему условный срок, уволенный со службы майор заявил, что до последнего будет добиваться возвращения на работу.

2 февраля областной суд изменил приговор - 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

- Его взяли под стражу в зале суда, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама скончавшегося Максима Марина Гайфутдионва. - Также он должен возместить нам ущерб.

В пресс-службе суда отметили, что об ужесточении наказания ходатайствовала прокуратура.