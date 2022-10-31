Экс-силовику назначили три года лишения своды условно Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга огласили приговор бывшему начальнику отдела по борьбе с имущественными преступлениями ОП № 9 Николаю Миронову. Полицейский попал под следствие после того, как 4 августа в составе следственно-оперативной группы выехал на осмотр места происшествия.

В тот день на улице Крауля в припаркованном автомобиле был обнаружен мертвым 33-летний Максим Гайфутдинов. Молодой отец скончался, а причину его смерти так и не установили. Когда родственники пришли забирать тело Максима в морг, то обнаружили, что пропали две золотые цепочки. А также 40 тысяч рублей из кошелька.

Миронов попал под подозрение, так как лично осматривал тело до прибытия следователя СКР. Свидетелями по делу выступили более 40 человек. В их числе родственники Максима, и фельдшеры бригады скорой помощи, выезжавшие в тот день для констатации смерти. Драгоценности стоимостью более 200 тысяч рублей и пропавшие деньги так и не нашли.

- В дальнейшем, как полагает следствие, похищенным имуществом полицейский распорядился по своему усмотрению, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Максим Гайфутдинов скончался на 34 году жизни. Фото: предоставлено родственниками

Суд пришел к выводу, что Миронов украл цепочки из корыстных побуждений. Свою вину он не признал, утверждая, что не видел украшений на теле Максима Гайфутдинова.

- К показаниям Миронова суд относится критически, расценивая это как линию защиты, - говорится в приговоре.

Золотые цепи Максим носил с 2014 года. Первую он купил сам, ее было тяжело снять из-за сложного замка. Вторую позже ему подарила мать. Женщина знала о высокой стоимости драгоценностей. Цепь сына весом 55 граммов оценили в 300-350 тысяч рублей.

Отмечается, что после того, как полицейские уехали, сотрудники похоронной службы заметили на шее следы от цепочек. В присутствии свидетелей похоронщики осмотрели карманы Максима, но украшений там не было. Цепь видела и женщина, обнаружившая труп. Она сфотографировала тело и отправила дежурному по WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России, признана экстремистской). Большая золотая цепь была поверх футболки.

Фельдшер скорой помощи в своих показаниях также рассказал, что видел цепочки на теле мужчины. Автомобиль «Шевроле Спарк», за рулем которого был Максим Гайфутдинов, был вскрыт сотрудником МЧС. Для этого пришлось разбить стекло.

Миронов же уехал, когда прибыл следователь СК. Перед этим он снял цепочки с шеи и убрал их в карман. Увидевшей это подчиненной он сказал: «Ничего не видела, ничего не знаешь».

Для снятия подозрений он также попросил удалить фотографии с места происшествия. А потом потребовал сделать новые снимки уже без цепей.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел тот факт, что Миронов является отцом троих детей. Бывшего полицейского признали виновным в краже в крупном размере.

Николаю Миронову назначили три года лишения своды условно. Также он обязан выплатить матери Максима Гайфутдинова 281 тысячу рублей.

Изначально Миронову было предъявлено обвинение в краже и превышении должностных полномочий. Однако в прениях государственный обвинитель попросил прекратить уголовное преследование по последнему пункту. Основанием для этого посчитали факт того, что силовик не использовал административно-хозяйственные функции. Экс-полицейскому запросили три года лишения свободы.