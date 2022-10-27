Прокуратура попросила смягчить обвинение экс-полицейскому, уличенному в краже золотых цепочек с трупа

У Максима Гайфутдинова остался маленький сын. Фото: предоставлено родственниками

Государственный обвинитель попросил суд частично прекратить уголовное преследование бывшего начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений отдела полиции № 9 Николая Миронова. С прошлого года он проходит по делу о краже золотой цепочки, которая исчезла с тела скончавшегося Максима Гайфутдинова.

Молодой отец умер в салоне своего «Шевроле Спарк» 3 августа, спасателям даже пришлось вскрывать автомобиль. Но при опознании в морге родственники заметили пропажу любимой цепочки Максима, а также 40 тысяч рублей из кошелька. По версии следствия, Миронов прибыл на место трагедии в составе оперативной группы. А потом незаметно снял две цепочки с шеи и обчистил портмоне. Свою вину он так и не признал.

- В ходе визуального осмотра он увидел на шее умершего 2 золотые цепочки общей стоимостью, согласно заключению эксперта, порядка 280 тысяч рублей, и похитил их. В дальнейшем, как полагает следствие, похищенным имуществом полицейский распорядился по своему усмотрению, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и краже в крупном размере. Однако помощник прокурора посчитал, что Миронов виновен лишь в воровстве.

- При хищении имущества должностным лицом не использовались административно-хозяйственные функции, - рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова. - В действиях Миронова не нашли признаков состава преступления, поэтому в прениях государственный обвинитель попросил суд прекратить уголовное преследование по части 1 статьи 286 УК. По пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» - гособвинитель просил суд назначить 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года.

Также в прениях попросили выплатить семье Максима Гайфутдинова полную сумму гражданского иска на 281 163 рубля. Приговор будет оглашен утром 27 октября. Напомним, что Николай Миронов был уволен из МВД спустя три месяца после предполагаемой кражи.

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