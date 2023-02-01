Раскрыты неизвестные детали о детстве Бориса Ельцина

На слайде Михаил Старыгин - дядя Бориса Ельцина о судьбе которого стало известно только сейчас Фото: Данил СВЕЧКОВ

Сегодня, 1 февраля, исполнилось 92 года со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. К этой дате в Ельцин Центре выпустили книгу «Неизвестный Ельцин», автор которой изучила старинные документы, чтобы пролить свет на темные пятна в истории семьи Бориса Николаевича. Рассказываем, что именно удалось выяснить исследователям.

ЧТО СТАЛО С ДЯДЯМИ ЕЛЬЦИНА

Однажды Борис Ельцин написал одному ветерану Великой Отечественной войны письмо с поздравлением. В нем он рассказал, что застал войну ребенком и что на нее ушли три его дяди.

«Один мой дядя погиб на фронте, другой пропал без вести, третий вернулся инвалидом», - сообщал Борис Николаевич.

Эта строчка из письма, которое и сейчас хранится в фондах Ельцин Центра, сильно заинтересовала историков. Ведь никто из биографов не знал, о ком вообще говорил тогда Борис Ельцин. Что за три дяди?

- Нам понадобилось полтора года исследований, чтобы узнать, кто они, - рассказала автор книги «Неизвестный Ельцин» Рамзия Галеева. – Оказалось, что погиб на фронте – Андриан Игнатьевич Ельцин. Это младший брат отца Бориса Ельцина. Пропал без вести Михаил Васильевич Старыгин – младший брат матери Бориса Ельцина. Вернулся инвалидом Дмитрий Игнатьевич Ельцин средний брат папы Бориса Николаевича.

Борис Ельцин с мамой в Казани в 1935-м Фото: Данил СВЕЧКОВ

Это открытие впоследствии помогло историкам выяснить и другие малоизвестные детали из детства Бориса Ельцина. Так выясняя, откуда призывался на войну Михаил Васильевич Старыгин, исследователи вдруг обнаружили, что он жил на станции Сотрино в районе Серова. Учитывая, что в 30-е там появилось множество поселков для раскулаченных людей, отправленных в ссылку, историки решили проверить, не в эти ли края были сосланы дедушки Бориса Ельцина.

- Они отбывали кулацкую ссылку в Березовом Падуне – одном из новых поселков, - объясняет автор книги. – Нам удалось многие факты из биографии Ельцина и его родственников восстановить.

ОБВИНИЛИ В ПОМОЩИ БЕЛОМУ ДВИЖЕНИЮ

У Бориса Ельцина были дедушки Игнатий Ельцин и Василий Старыгин. Старинные документы, раскрывающие их судьбы, исследователи обнаружили в информационном центре ГУ МВД по Свердловской области. Причем, чтобы получить их пришлось сначала получить разрешение от родственников Ельцина, а затем еще и добиться, чтобы Василия Старыгина реабилитировали. Игнатию Ельцину вернули доброе имя еще в 1993 году. А второму дедушке Ельцина его вернули лишь в 2021-м после вмешательства историков.

Мать Ельцина, Клавдия Васильевна, среди работников Хлебозавода №2 в Казани (третий ряд в центре)) Фото: Данил СВЕЧКОВ

- В их делах нашлось много интересного. Мы впервые смогли проследить историю раскулачивания Ельциных. Это случилось в апреле 1931 года. При раскулачивании обоих дедов Ельцина обвиняли в том, что они помогали белому движению в годы Гражданской войны – в 1918 и 1921 годах, - рассказывает заведующий научным отделом Музея Бориса Ельцина Евгений Емельянов. - Якобы они состояли в народных дружинах, боровшихся с большевиками. Но вообще-то их привлекли, потому что они были зажиточные – жили богаче основной массы. Они были трудолюбивые, хозяйственные. А у Василия Старыгина еще и отягчающее обстоятельство нашлось – он использовал наемный труд батраков, чтобы обрабатывать поля.

Дело в том, что у него было лишь двое детей – дочь и сын. Поэтому ему и приходилось искать дополнительные рабочие руки. Своими силами не справлялись. И это, к слову, его сын – тот дядя Бориса Ельцина, который пропал без вести в годы Великой Отечественной войны.

- После раскулачивания Ельциных и Старыгиных выслали на север Свердловской области. Они попали на станцию Кола, - объясняет Евгений Емельянов. - Но в 1932 году дед Игнатий Ельцин скончался и тогда Ельцины смогли со станции Кола уехать в Казань.

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ БОРИСА ЕЛЬЦИНА

Один из главных вопросов, с которым столкнулись историки, где же все-таки родился Борис Ельцин? Никто точно не мог сказать, было это в селе Басмановском или же в селе Бутка? Проблема в том, что в документах о рождении Ельцина в месте рождения стоит прочерк.

- Нам удалось узнать, что Ельцины в феврале 1931 года числились жителями села Басмановское, - говорит Евгений Емельянов. – Жизнь была нелегкая и его отец отправился в соседнюю Бутку работать на стройке больницы. Потом он поехал дальше на заработки, а его жена в этой больнице осталась, так как она была на последнем месяце беременности. Там и родился Борис Ельцин. Но зарегистрировали его уже в Басмановском.

На презентацию книги пришли также дальние родственники Бориса Ельцина из села Басманного Фото: Данил СВЕЧКОВ

На презентацию книги приехали родственники Бориса Ельцина из села Басмановское. Они рассказали, что незадолго до переезда в Москву, он приезжал на свою малую родину.

- В последний раз мы с ним виделись в 80-х, когда он к нам в село приезжал. – Вспоминает Татьяна Гомзикова, правнучка Василия Савича Ельцина. – Он рано утро приезжал. Мы его все встречали в начале села – секретарь партбюро, председатель профкома, колхоза… Бывал у нас на дойке на ферме. Душевный человек. Русский мужик. Когда мы узнали, что он стал президентом России, все радовались, что наш земляк – первый президент. Все село аплодировало. А 31 декабря 1999 года, когда увидели по телевизору, что он уходит с поста президента, все были в шоке. Что почувствовали? Человек сам решил уйти по состоянию здоровья. Это его решение.

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