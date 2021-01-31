Тайны кабинета Ельцина: почему у президента было четыре телефона, и кого он вызывал секретной кнопкой

На кресле висит пиджак, будто оставленный Борисом Ельциным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все стены покрыты зеленым шелком. Сквозь два больших окна открывается вид на Тайницкую башню Кремля. На тумбочке под гравюрой, изображающей Гангутское сражение (XVII век, первая морская победа русского флота, - Ред.), стоят старинные механические часы. На них всегда 09.30 – время, когда Борис Ельцин подписал указ о своей отставке. В центре стоит массивный стол с папками, на одной из которых – на красной – написано «Секретно».

Это кабинет первого Президента Российской Федерации. Правда, находится сейчас он не в Московском Кремле, а в екатеринбургском Ельцин Центре. Его перевезли сюда целиком. К 90-летней годовщине со дня рождения Бориса Ельцина мы внимательно изучили его с историками, чтобы узнать все его секреты.

Гравюра с Гангутским сражением и бюсты правителей России под ним. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАБИНЕТ БЫЛ «ПЕРЕВАЛОЧНЫМ ПУНКТОМ» ЕЛЬЦИНА

Тайна первая – знаменитое прощальное видео, на котором 31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке, было сделано не в этом кабинете. Оказывается, у Бориса Ельцина за два срока в должности главы государства их было несколько. Конкретно в этом Ельцин работал с 1993 по 1996 год.

- Этот кабинет находился в 14-м корпусе Кремля (в 2016 году этот корпус снесли, открыв на его месте парк для туристов, - Прим. Ред.) и он был своеобразным перевалочным пунктом, - объясняет Евгений Нохрин, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Музея Бориса Ельцина. - Дело в том, что в 1993 году было решено провести масштабную реконструкцию Сенатского дворца, чтобы убрать из интерьеров советское влияние. И на это время администрацию президента переселили в 14-й корпус.

Перед выборами 1996 года, на которых Бориса Ельцина избрали на второй срок, он снова начал работать в кабинете в Сенатском дворце, а этот уже не использовался, поэтому вся мебель и все оборудование из него сохранились в идеальном состоянии.

РАБОТАЛ В МУЖСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Например, сохранился массивный белый рабочий стол президента из дерева с позолотой на орнаменте и, внезапно, сфинксами вместо ножек. Казалось бы, причем тут персонаж из древнегреческой мифологии и кабинет главы государства российского? Однако оказалось, что такое украшение делалось с четким замыслом.

Сфинксы, украшающие основание стола. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- При СССР в Московском Кремле были деловые, очень сдержанные интерьеры, но СССР распался, и когда встал вопрос об обстановке кабинетов для новой администрации новой России, то решили вернуться к истокам. Началась реконструкция дворцовых помещений в былом блеске, - говорит Евгений Нохрин. - В этом кабинете собраны элементы абсолютно разных стилей. Например, стиля Жакоб (назван в честь Жоржа Жакоба, французского мастера-мебельщика XVIII-XIX веков, - Прим. Ред.). Это мужской интерьер. В нем, как правило, размещались предметы, связанные с военной тематикой и бюсты российских правителей.

И правда – по части военной тематики на стене висит гравюра того самого Гангутского сражения. А под ним бюст российского правителя Петра I.

ДИСКОВЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С ДРУГИМИ ПРЕЗИДЕНТАМИ

Говорят, Ельцин на своем столе сам организовывал рабочее пространство и в кабинете оно повторяет его почти один в один. Однако красных папок с надписью «секретно», как в музее, Ельцин на столе все же не держал. Для такого рода документов в служебном помещении рядом с кабинетом находился сейф, который заведующий канцелярией президента опломбировал каждый день.

На самом деле папки с секретными документами Борис Ельцин на столе не хранил. Для таких документов был сейф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компьютеры тогда в России уже, конечно, появились, но Борис Николаевич ими не пользовался. Из электроники тут только четыре телефона по левую руку от кресла президента и огромный пульт связи с массой кнопок, напротив каждой из которых было написано имя того или иного сотрудника Кремля.

- Допустим, чтобы связаться с Анатолием Борисовичем Чубайсом (с 1992 по 1994 – заместитель председателя правительства Российской Федерации, - Прим. Ред.), Борис Николаевич должен был нажать на кнопку №26, - объясняет Елена Володарская, специалист по связям с общественностью Президентского центра Бориса Ельцина. – Правда, по утверждениям помощников Ельцина, Борис Николаевич этим пультом редко пользовался.

Крайний справа телефон - для связи с приемной. Второй справа - для международных переговоров. Второй слева - для разговора с высшими должностными лицами России. Крайний слева - просто городской телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной тому были те самые четыре телефона, которые стоят над пультом. По сути, они дублировали все функции пульта. Крайний справа аппарат, совсем без диска, позволял позвонить только в приемную. (Связаться с нею можно было и с помощью незаметной кнопки рядом с аппаратом – нажал, вызвал сотрудников приемной к себе, - Прим. Ред.)

- По воспоминаниям Владимира Шевченко, руководителя службы протокола, Ельцин использовал чаще всего именно этот телефон, чтобы вызвать к себе в кабинет определенного чиновника. И это несмотря на то, что тут располагается специально предназначенный для этой цели пульт связи, - уточняет Елена Володарская.

Кнопка для вызова сотрудников приемной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть левее стоит уже телефонный аппарат с диском. Это спецкоммутатор для запланированных междугородных и международных звонков. Именно по нему президент Ельцин разговаривал, например, с Биллом Клинтоном.

- Как это делалось: госдепартамент США выходил на российский МИД, или на посла России в своей стране и сообщал, что президент США хочет поговорить с президентом России, - объясняет Елена Володарская. - Моментально об этом докладывали помощнику президента по международным вопросам или самому Борису Ельцину напрямую. И устанавливалась связь.

Этот кабинет находился в 14-м корпусе Кремля, на месте которого теперь стоит парк. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий справа телефон, кнопочный, использовался для связи с высшими должностными лицами России, у которых в кабинетах стояли такие же аппараты. А четвертый, самый крайний аппарат, это, внезапно, самый обыкновенный телефон для городской связи. То есть, гипотетически, какой-нибудь москвич в первой половине 90-х мог случайно ошибиться номером и позвонить в кабинет к главе государства. Впрочем, в реальности такого, разумеется, не случалось.

- Входящие звонки все равно проходили через приемную, - отмечают в Ельцин Центре.

ЗАНАВЕС НА ОКНАХ – ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Окна в кабинете искусственные. Вид из них – просто картинка, повторяющая тот вид, который был из кабинета Бориса Ельцина. Чтобы посетители видели его, шторы открыты и тюлевый занавес поднят. Однако в реальности такой занавес в кабинете первого президента России всегда закрывал окно – в целях безопасности.

В этом чемоданчике Борису Ельцину доставляли документы на подпись. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь же в кабинете лежит черный чемоданчик фирмы Samsonite с кодовым замком. Один в один, как «ядерный чемоданчик», который был при Ельцине (Он теперь тоже хранится в музее Ельцин Центра, - Прим. Ред.). Однако в этом чемоданчике с 1994 по 1999 год Борису Николаевичу на подпись доставляли документы, когда он находился за пределами кремлевской резиденции.

Рядом с ним и пенсионное удостоверение. Из него видно, что среднемесячный заработок у Бориса Ельцина был 13 190 рублей 84 копейки. И из нее ему назначили пенсию – 673 рубля 71 копейка.

Пенсионное удостоверение Бориса Ельцина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

КТО СДЕЛАЛ БЕЛЫЙ ДОМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БЕЛЫМ

Прежде чем уехать в Москву, Борис Ельцин девять лет руководил Свердловской областью. В последние годы работы на Урале кабинет его находился в Белом Доме – первом небоскребе Свердловска, который строился с 1974 по 1984 год. Тогда он еще был известен, как Дом Советов. 24-этажное здание изначально хотели покрасить краской под мрамор. Но Ельцин решил, что лучше покрыть его настоящим белым мрамором.

Белый дом в центре Екатеринбурга был покрыт коелгинским мрамором по инициативе Бориса Ельцина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это был типовой проект. Строить начали еще до Ельцина, но он был максималистом и добился, чтобы здание было облицовано коелгинским мрамором из Челябинской области, - рассказывает Евгений Емельянов, старший научный сотрудник музея Бориса Ельцина. - Таким же мрамором облицован Государственный Кремлевский дворец и московский Белый Дом на Краснопресненской набережной. У нас в Свердловской области тоже мрамор добывали, но он был серым. А белого мрамора в СССР было мало и коелгинский из них считался самым лучшим. Стояла нетривиальная задача – сделать эти плиты из мрамора достаточно тонкими, прочными, чтобы они не ломались и сделать технологию их крепления, чтобы они не упали. Они довольно тяжелые. Но наши инженеры эту проблему решили.