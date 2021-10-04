Бронированный лимузин Бориса Ельцина: какие тайны скрывал автомобиль первого президента России

Во время встречи «Большой семерки» в 1992 году в Мюнхене, Борис Ельцин, как президент, ездил по Германии на своем бронированном ЗИЛе. Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина

Борис Ельцин любил машины. Но, вот парадокс, свой первый автомобиль он купил лишь в 1989 году - Москвич-2141. А все потому, что с 35 лет, когда он только возглавил Свердловский домостроительный комбинат, ему для работы предоставлялись служебные автомобили. Два из них сейчас стоят в екатеринбургском Ельцин Центре. Корреспонденты «Комсомолки» рассмотрели их поближе, чтобы узнать, каким автомобилистом был Борис Николаевич.

В МАШИНЕ БЫЛ МИНИ-ТЕЛЕВИЗОР, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ НОВОСТИ

Черный блестящий корпус, две выхлопных трубы сзади. Из капота поднимается антенна. Впереди между фарами приютилась фирменная эмблема ГАЗ с оленем на красном поле. Это ГАЗ-14 «Чайка». На ней Ельцин ездил с 1983 по 1985 годы, когда работал первым секретарем Свердловского обкома. В те годы такая должность означала, что перед вами первое лицо региона – губернатор, как сказали бы сейчас.

Будучи главой Свердловской области, Борис Ельцин ездил по региону на «Чайке» всегда на переднем месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Во всей Свердловской области был лишь один такой автомобиль, и он сейчас перед вами, - показывает Артем Бардин, научный сотрудник Ельцин Центра. – Их выпускали на Горьковском автозаводе в специальном цеху, где делались автомобили для представителей партийной номенклатуры. Найти эту модель в розничной продаже тогда было невозможно, ведь она предназначалась для первых секретарей обкомов ведущих областей. Как правило, на весь обком выдавалась одна, максимум две «Чайки».

Какой-то брони на автомобиле не предусматривалось. Машина как машина, только представительского класса. Из роскоши – велюр в обивке кресел и просторный салон позади водителя, где могли с комфортом разместиться пять человек. Для этого были предусмотрены специальные откидные кресла.

Борис Ельцин на производстве в Свердловске. Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина

Правда, Борис Ельцин ездил сзади, лишь когда встречал важных гостей, приехавших на Урал. В обычные рабочие дни он всегда садился справа от водителя.

- По воспоминаниям водителя Алексея Булгакова, у Бориса Ельцина всегда с собой был переносной мини-телевизор в машине. Он смотрел по нему программу новостей «Время», когда в девять часов вечера возвращался с работы в Белом доме на свою дачу на Балтыме, - рассказывает Артем Бардин.

Говорят, из этого автомобиля по линии спецсвязи Ельцин созванивался с членами политбюро в Москве, чтобы решать вопросы, например, с поставками продуктов питания в Свердловскую область. «Чайка», кстати, весит около трех тонн и может за восемь секунд разогнаться до 100 километров в час.

Сиденья в «Чайке» были покрыты велюром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Максимальная скорость у нее 175 км/ч. Ельцин, как правило, просил водителя ехать в точку назначения на максимальной скорости, чтобы не опаздывать. Он был очень пунктуальным человеком, - объясняет Артем Бардин. – При этом он никогда не пристегивался во время движения. У него была огромная вера в свои силы.

После того, как Ельцин перешел на работу в Москву, «Чайка» продолжала ездить по региону. Ее использовали вплоть до середины «нулевых». Например, на ней одно время ездил Эдуард Россель, первый губернатор Свердловской области.

«Чайка» могла за восемь секунд разогнаться до скорости в 100 км/ч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АМЕРИКАНЦЫ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ ОТ РОССИЙСКОЙ МАШИНЫ

И если «Чайка» со своими габаритами кажется огромной по сравнению с современными легковушками, то соседняя машина ЗИЛ-41052, вообще чем-то напоминает танк. Это бронированный лимузин. На таком в годы руководства СССР ездил Михаил Горбачев. Борис Ельцин получил такой служебный автомобиль, когда стал президентом России в июле 1991 года. Этот автомобиль уже был с броней, причем ее системе защиты в то время позавидовали бы многие аналоги.

По весу бронированная машина, на которой Борис Ельцин ездил, будучи президентом, сопоставима с легким танком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Бронированные автомобили появились достаточно давно. Иосиф Сталин в 1949-м ездил на бронированном ЗИС-115. Но этот автомобиль был особенным. Впервые у машины была огромная цельнометаллическая оболочка в виде корпуса, которая де факто и являлась им, - рассказывает Артем Бардин. – По такой технологии даже танки делают.

Кстати, вес у машины, прямо как у некоторых легких танков – почти 5,5 тонн. А еще здесь бронированные колеса и толстые непробиваемые стекла. Они не опускаются, чтобы внутренний салон был герметичен.

Окна не опускаются - так сделали в угоду безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Таких машин сделали за 20 лет всего 22 экземпляра. Их собирали на специальных стапелях исключительно ручным методом. Причем первые два экземпляра еще и на прочность проверили, - отмечает Артем Бардин. – Во время испытаний машина не поддалась ни выстрелу со снайперской винтовки Драгунова, ни взрыву большого количества тротила на крыше и под капотом.

Одна лишь дверь в бронемашине весила почти 200 килограмм. Чтобы открыть ее, нужно было немало физической силы. Внутри такого автомобиля можно было и от радиации спрятаться. Был в ней и запас воздуха на несколько часов. Ездить на переднем сиденье для Бориса Ельцина было уже не по протоколу. Поэтому размещался он обычно сзади. Причем этот автомобиль следовал за главой государства и при зарубежных поездках.

Системе защиты ЗИЛ-41052 в 90-е позавидовали бы многие другие бронированные лимузины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В случае серьезной командировки автомобиль грузился на вспомогательный грузовой самолет и вместе с остальными автомобилями кортежа долетал до пункта назначения, - говорит Артем Бардин. - Когда была встреча «Большой восьмерки» в Денвере в 1997 году, Борис Ельцин ехал к месту проведения саммита как раз на ней. Американцы, увидев российский кортеж, были в полном восторге. Дело в том, что ЗИЛ-41052 внешне очень похож на Кадиллак. Он напомнил американцам их автомобильную моду 70-х. С их точки зрения российская делегация была в приятном ретро-стиле.

Борис Ельцин во время визита в Денвер в 1997 году. Бронированный ЗИЛ-41052 тогда прилетел вместе с ним. Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина

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