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Общество4 октября 2021 15:45

Бронированный лимузин Бориса Ельцина: какие тайны скрывал автомобиль первого президента России

Изучаем автомобили, на которых он ездил в бытность главой Свердловской области и в Москве
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Во время встречи «Большой семерки» в 1992 году в Мюнхене, Борис Ельцин, как президент, ездил по Германии на своем бронированном ЗИЛе. Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина

Во время встречи «Большой семерки» в 1992 году в Мюнхене, Борис Ельцин, как президент, ездил по Германии на своем бронированном ЗИЛе. Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина

Борис Ельцин любил машины. Но, вот парадокс, свой первый автомобиль он купил лишь в 1989 году - Москвич-2141. А все потому, что с 35 лет, когда он только возглавил Свердловский домостроительный комбинат, ему для работы предоставлялись служебные автомобили. Два из них сейчас стоят в екатеринбургском Ельцин Центре. Корреспонденты «Комсомолки» рассмотрели их поближе, чтобы узнать, каким автомобилистом был Борис Николаевич.

В МАШИНЕ БЫЛ МИНИ-ТЕЛЕВИЗОР, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ НОВОСТИ

Черный блестящий корпус, две выхлопных трубы сзади. Из капота поднимается антенна. Впереди между фарами приютилась фирменная эмблема ГАЗ с оленем на красном поле. Это ГАЗ-14 «Чайка». На ней Ельцин ездил с 1983 по 1985 годы, когда работал первым секретарем Свердловского обкома. В те годы такая должность означала, что перед вами первое лицо региона – губернатор, как сказали бы сейчас.

Будучи главой Свердловской области, Борис Ельцин ездил по региону на «Чайке» всегда на переднем месте.

Будучи главой Свердловской области, Борис Ельцин ездил по региону на «Чайке» всегда на переднем месте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Во всей Свердловской области был лишь один такой автомобиль, и он сейчас перед вами, - показывает Артем Бардин, научный сотрудник Ельцин Центра. – Их выпускали на Горьковском автозаводе в специальном цеху, где делались автомобили для представителей партийной номенклатуры. Найти эту модель в розничной продаже тогда было невозможно, ведь она предназначалась для первых секретарей обкомов ведущих областей. Как правило, на весь обком выдавалась одна, максимум две «Чайки».

Какой-то брони на автомобиле не предусматривалось. Машина как машина, только представительского класса. Из роскоши – велюр в обивке кресел и просторный салон позади водителя, где могли с комфортом разместиться пять человек. Для этого были предусмотрены специальные откидные кресла.

Борис Ельцин на производстве в Свердловске. Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина

Борис Ельцин на производстве в Свердловске. Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина

Правда, Борис Ельцин ездил сзади, лишь когда встречал важных гостей, приехавших на Урал. В обычные рабочие дни он всегда садился справа от водителя.

- По воспоминаниям водителя Алексея Булгакова, у Бориса Ельцина всегда с собой был переносной мини-телевизор в машине. Он смотрел по нему программу новостей «Время», когда в девять часов вечера возвращался с работы в Белом доме на свою дачу на Балтыме, - рассказывает Артем Бардин.

Говорят, из этого автомобиля по линии спецсвязи Ельцин созванивался с членами политбюро в Москве, чтобы решать вопросы, например, с поставками продуктов питания в Свердловскую область. «Чайка», кстати, весит около трех тонн и может за восемь секунд разогнаться до 100 километров в час.

Сиденья в «Чайке» были покрыты велюром.

Сиденья в «Чайке» были покрыты велюром.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Максимальная скорость у нее 175 км/ч. Ельцин, как правило, просил водителя ехать в точку назначения на максимальной скорости, чтобы не опаздывать. Он был очень пунктуальным человеком, - объясняет Артем Бардин. – При этом он никогда не пристегивался во время движения. У него была огромная вера в свои силы.

После того, как Ельцин перешел на работу в Москву, «Чайка» продолжала ездить по региону. Ее использовали вплоть до середины «нулевых». Например, на ней одно время ездил Эдуард Россель, первый губернатор Свердловской области.

«Чайка» могла за восемь секунд разогнаться до скорости в 100 км/ч.

«Чайка» могла за восемь секунд разогнаться до скорости в 100 км/ч.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

АМЕРИКАНЦЫ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ ОТ РОССИЙСКОЙ МАШИНЫ

И если «Чайка» со своими габаритами кажется огромной по сравнению с современными легковушками, то соседняя машина ЗИЛ-41052, вообще чем-то напоминает танк. Это бронированный лимузин. На таком в годы руководства СССР ездил Михаил Горбачев. Борис Ельцин получил такой служебный автомобиль, когда стал президентом России в июле 1991 года. Этот автомобиль уже был с броней, причем ее системе защиты в то время позавидовали бы многие аналоги.

По весу бронированная машина, на которой Борис Ельцин ездил, будучи президентом, сопоставима с легким танком.

По весу бронированная машина, на которой Борис Ельцин ездил, будучи президентом, сопоставима с легким танком.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Бронированные автомобили появились достаточно давно. Иосиф Сталин в 1949-м ездил на бронированном ЗИС-115. Но этот автомобиль был особенным. Впервые у машины была огромная цельнометаллическая оболочка в виде корпуса, которая де факто и являлась им, - рассказывает Артем Бардин. – По такой технологии даже танки делают.

Кстати, вес у машины, прямо как у некоторых легких танков – почти 5,5 тонн. А еще здесь бронированные колеса и толстые непробиваемые стекла. Они не опускаются, чтобы внутренний салон был герметичен.

Окна не опускаются - так сделали в угоду безопасности.

Окна не опускаются - так сделали в угоду безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Таких машин сделали за 20 лет всего 22 экземпляра. Их собирали на специальных стапелях исключительно ручным методом. Причем первые два экземпляра еще и на прочность проверили, - отмечает Артем Бардин. – Во время испытаний машина не поддалась ни выстрелу со снайперской винтовки Драгунова, ни взрыву большого количества тротила на крыше и под капотом.

Одна лишь дверь в бронемашине весила почти 200 килограмм. Чтобы открыть ее, нужно было немало физической силы. Внутри такого автомобиля можно было и от радиации спрятаться. Был в ней и запас воздуха на несколько часов. Ездить на переднем сиденье для Бориса Ельцина было уже не по протоколу. Поэтому размещался он обычно сзади. Причем этот автомобиль следовал за главой государства и при зарубежных поездках.

Системе защиты ЗИЛ-41052 в 90-е позавидовали бы многие другие бронированные лимузины.

Системе защиты ЗИЛ-41052 в 90-е позавидовали бы многие другие бронированные лимузины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В случае серьезной командировки автомобиль грузился на вспомогательный грузовой самолет и вместе с остальными автомобилями кортежа долетал до пункта назначения, - говорит Артем Бардин. - Когда была встреча «Большой восьмерки» в Денвере в 1997 году, Борис Ельцин ехал к месту проведения саммита как раз на ней. Американцы, увидев российский кортеж, были в полном восторге. Дело в том, что ЗИЛ-41052 внешне очень похож на Кадиллак. Он напомнил американцам их автомобильную моду 70-х. С их точки зрения российская делегация была в приятном ретро-стиле.

Борис Ельцин во время визита в Денвер в 1997 году. Бронированный ЗИЛ-41052 тогда прилетел вместе с ним. Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина

Борис Ельцин во время визита в Денвер в 1997 году. Бронированный ЗИЛ-41052 тогда прилетел вместе с ним. Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина

Бронированный лимузин Бориса Ельцина: какие тайны скрывал автомобиль первого президента России
Фото: Президентский центр Б.Н. Ельцина

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