Как Хрущев совершил революцию в автопроме, заказав для себя элитную машину для езды по разбитым сельским дорогам

Моду на фаэтон в стране ввел сам Никита Сергеевич. Фото: ТАСС

Наступившая после эпохи Сталина хрущевская «оттепель» ощущалась в СССР буквально во всем. Сократился трудовой день, опоздания на работу уже не считались уголовным преступлением, как и аборты. А элита Политбюро пересела с бронированного и закрытого со всех сторон ЗИС-115 на фаэтон с открытым верхом ЗИС-110Б — чтобы быть, так сказать, открытыми к народу.

Моду на фаэтон в стране ввел сам Никита Сергеевич. Во время торжественных мероприятий или встреч зарубежных делегаций Хрущев очень любил проехаться на таком перед людьми, стоя в полный рост и махая рукой.

К власти пришел Хрущев и попросил что-нибудь для езды по бездорожью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потом, когда эти машины отживали свой век, их отдавали киностудиям. Так, например, одна из них попала на съемки фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Если помните, на ней со своей новой пассией ездил режиссер Якин.

Но мало кто знает, что парочка ЗИС-110 отличалась от других подобных машин, которыми пользовались советские власти. Их сделали специально для Хрущева на заказ. Одна из них сейчас стоит под Екатеринбургом в Музейном комплексе УГМК. «Комсомолка» наведалась туда, чтобы узнать ее секреты.

ЧТОБЫ ЕХАТЬ С КОМФОРТОМ ТАМ, ГДЕ НЕТ АСФАЛЬТА

В бирюзовом блестящем корпусе отражается солнце и голубое небо. Говорят, такой цвет был подобран для этой машины специально, чтобы она выделялась на фоне других черных ЗИС-110. И хотя за счет цвета и округлых форм выглядит она легкой и воздушной, обманываться не стоит — толщина металла и габариты тут такие, что по сравнению с иными отечественными легковушками это настоящий танк. Управиться с нею не так-то легко. Огромный фирменный руль с логотипом «ЗИС» на сигнальной кнопке поворачивается очень тяжело. Тут привычка нужна.

- Тут тяжелые и рычаг управления трансмиссией, и тормоза, - отмечает Ярослав Чемоданов, ведущий специалист по экспозиционной деятельности Музейного комплекса УГМК.

Во время торжественных мероприятий или встреч зарубежных делегаций Хрущев очень любил проехаться на таком перед людьми, стоя в полный рост и махая рукой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Называется эта машина ЗИС-110П. Буква «П» в данном случае означает «полноприводный». Главное ее отличие — если обычные ЗИС-110 хорошо себя чувствуют только на ровных столичных асфальтированных дорогах, то эта модификация спокойно помчится и по проселочной дороге, прямо по колее, оставшейся от грузовиков.

Хрущев был известен своими аграрными реформами. И чтобы ездить по полям он однажды просто дал команду министерству промышленности создать такую машину, чтобы и по статусу соответствовала и комфортной была, и в сельской местности не застревала.

Если обычные ЗИС-110 хорошо себя чувствуют только на ровных столичных асфальтированных дорогах, то эта модификация спокойно помчится и по проселочной дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИДЕЮ ПОДСМОТРЕЛИ У ВОЕННЫХ

В министерстве промышленности сперва схватились за голову. И комфортная, и красивая, да еще чтобы по разбитым сельским дорогам ездила? Такого не то, что в СССР, в мире еще ни у кого не было. Но вскоре кто-то вспомнил об одной разработке, которую пытались пустить в ход еще при Сталине — речь о ЗИС-110Ш экспериментальной полноприводной модели, на которую после войны собирались пересадить все высшее военное руководство страны.

- После Великой Отечественной войны наши военные начальники и генералы получали в основном трофейные иномарки. Из отечественных штабных машин был только ГАЗ-61. Но их сделали очень мало, - рассказывает Ярослав Чемоданов. - Поэтому завод ЗИС подрядился сделать отечественную машину для генералов армии, маршалов, на которой они бы могли ездить по легкому бездорожью.

Потом, когда эти машины отживали свой век, их отдавали киностудиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в рамках эксперимента инженеры создали четыре таких машины. Делали их на базе американского Dodge WC. Чтобы вездеход представительского класса мог ездить по бездорожью, ему сделали повышенный дорожный просвет — 226 миллиметров. Но офицеры этот автомобиль тогда так и не дождались. В ходе испытаний прототипы показали себя не лучшим образом — хромала прочность кузова и надежность агрегатов. В итоге опытные образцы уничтожили, а саму идею такой машины похоронили на полках с другими не воплотившимися в жизнь инженерными концепциями.

И вот, когда к власти пришел Хрущев и попросил что-нибудь для езды по бездорожью, с этих чертежей решили сдуть пыль. Машину все-таки довели до ума. В 1956 их сделали три штуки. Одну оставили на заводе для испытаний, а еще две — с открытым верхом и закрытую — отдали в гараж особого назначения. По воспоминаниям сотрудников завода, главе государства машины тогда пришлись по душе.

парочка ЗИС-110 отличалась от других подобных машин, которыми пользовались советские власти. Их сделали специально для Хрущева на заказ. Фото: ТАСС

ПОЛЕ ОКАЗАЛОСЬ КОВАРНЕЕ

Из особенностей - дорожный просвет сделали в 220 миллиметров. И хотя брони для защиты главы государства на ней не было, движок поставили мощный - с броневика ЗИС-115, чтобы мог полный привод тянуть. Еще из интересного — окна поднимались гидравлической системой.

- Это была технологическая необходимость. Двери тонкие и таких механизмов компактных, как сейчас, не было, - объясняет историк.

Такой цвет был подобран для этой машины специально, чтобы она выделялась на фоне других черных ЗИС-110 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По асфальту такая могла ехать со скоростью в 140 километров в час. В бензобак надо было заливать бензин А-66. На обычной дороге 30 литров хватало на 100 километров. А вот в сельской местности, на бездорожье только на 60 километров.

Едет машина довольно приятно. Не шумит. Вибраций лишних нет. Вот что значит автомобиль представительского класса! В салоне шикарно, если конечно, учитывать, как это понималось в 50-е — кожаные мягкие сидения, в оформлении интерьера использовались сукно и настоящее дерево. Хрущев за рулем не сидел - эта функция отводилась водителю из гаража особого назначения.

Одна из таких машин сейчас стоит под Екатеринбургом в Музейном комплексе УГМК Фото: Алексей БУЛАТОВ

Место первого секретаря ЦК КПСС было сзади. Потому тут и пространства прилично - между передним и задним сиденьем есть целая площадка, хоть ноги вытягивай. Из комфортных мелочей — деревянные выступы справа и слева от заднего сиденья, в которые вмонтированы пепельницы с крышечками.

Сам Никита Сергеевич, как известно, не курил. По воспоминаниям Алексея Сальникова, работавшего в его охране, он даже гонял курильщиков. Но в этой машине для любителей папирос и сигар было сделано исключение.

В этом автомобиле тяжелые и рычаг управления трансмиссией, и тормоза Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По самому полю в ней, конечно, нельзя было проехать — там вездеход нужен. Но она спокойно могла двигаться по проселочным дорогам по колеям, оставленным грузовиками ГАЗ-51 и ГАЗ-63, - рассказывает Ярослав Чемоданов. - В мировой практике это была революция — единственная машина такого типа, на которой можно было ездить по сельской местности.

В поле Никита Сергеевич обычно брал сразу две машины ЗИС-110П. На открытой он ехал, когда было солнечно, а в закрытую пересаживался, едва начинался дождь. Проездил он на них по колхозам всего три года. По одной из версий, колея, которую оставляли грузовики, оказалась коварнее, чем рассчитывали инженеры. Якобы пару раз глава ЦК КПСС на ЗИС-110П все-таки застрял.

Называется эта машина ЗИС-110П. Буква «П» в данном случае означает «полноприводный» Фото: Алексей БУЛАТОВ

По другой версии, просто время ЗИС-110 и всех его модификаций к концу 50-х прошло. Их место заняли ЗИЛ-111. А эти машины, сделанные специально для Хрущева, отправились доживать свой век в гараж особого назначения. Впоследствии спустя годы одна из них попала на Урал, где ее и отреставрировали.