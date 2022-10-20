Из 32-го военного городка вернули ошибочно мобилизованного с травмой позвоночника

Военнослужащий пробыл в госпитале две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из 32-го военного городка в Екатеринбурге вернулся домой ошибочно мобилизованный. Мужчина родом из Тавды отправился на службу, имея проблемы с позвоночником: он перенес операцию, из-за чего имеет проблемы со здоровьем.

- Александр перенес операцию на позвоночнике, после чего имеет множество ограничений по здоровью. Впрочем, по оценкам специалистов местной больницы диагноз относил призывника к группе здоровья «Б», а значит мужчина мог быть призван из запаса, - уточняют в пресс-службе «Народного фронта» в Свердловской области.

Спустя несколько дней службы Александр почувствовал себя плохо. В итоге, военнослужащий оказался в госпитале, где он пробыл на лечении две недели.

За помощью в «Народный фронт» обратились родственники Александра. Эксперты изучили документы, поставив под сомнения выводы врачей. Волонтерам удалось добиться того, чтобы тавдинца признали не годным к прохождению военной службы в зоне СВО.

- После организованного нами повторного осмотра, медики вынесли вердикт – группа здоровья «Д», не годен, - уточняют в «Народном фронте».

Мобилизованный по ошибке вернулся домой 20 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованный по ошибке вернулся домой 20 октября. Александр, как говорят общественники, уже вернулся к привычному образу жизни: регулярному лечению и проведению медицинских процедур.

В Свердловской области это далеко не первый случай возвращения со службы ошибочно мобилизованных. В начале октября свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова назвала точную цифру призывников по ошибке – 130 человек. Все они уже вернулись домой, в родные города и села уральского региона.

Также уполномоченный по правам человека отмечала, что были случаи, когда из одной семьи на мобилизацию отправили сразу трех сыновей. Одного из них удалось вернуть еще на уровне получения повестки. Татьяна Мерзлякова изначально просила военкоматы не отправлять на службу несколько членов одной семьи.