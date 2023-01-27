В Екатеринбурге мигранта осудили за жестокое избиение женщины, кормившей бездомных собак

Разбойником оказался молодой человек, который работал грузчиком. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 25-летнего мигранта осудили за жестокое избиение женщины, которая вышла покормить бездомных собак. Нападение произошло в марте прошлого года, 42-летняя местная жительница возвращалась с работы и решила задержаться, чтобы дать еды животным, обитающим в районе теплотрассы.

- Внезапно к ней подошел незнакомый мужчина в черной медицинской маске и начал наносить удары в область головы бутылкой из-под шампанского. Такую дикую жестокость злоумышленник применил с целью ограбления, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Так Наталья выглядела до и после нападения. Фото: социальные сети

Добычей грабителя стали три тысячи рублей и ключи от квартиры жертвы. Пострадавшую же увезли на скорой с переломом свода и основания черепа в ГКБ № 23, где ей провели срочную операцию. Вскоре оказалось, что избитая является давним волонтером по имени Наталья Зайцева.

- Голова была пробита в трех местах, свернута челюсть, повреждена глазница. Вторая операция проведена успешно. Наталья переведена в палату интенсивной терапии. Состояние стабильное. Мы за нее молимся. Уверены, что Наталья будет такой же красивой и жизнерадостной, какой она была до этого случая, - рассказывали «КП-Екатеринбург» знакомые пострадавшей в апреле прошлого года.

По решению суда злоумышленник проведет 8.5 лет в колонии строгого режима. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Сама же Наталья Зайцева после нескольких операций вышла на связь только в июне, женщина записала видеообращение, в котором рассказала о предстоящем длительном восстановлении.

Разбойником оказался молодой человек, который работал грузчиком в одном из коммерческих предприятий. После череды разбирательств его признали виновным по статье «Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

По решению суда он проведет 8.5 лет в колонии строгого режима.