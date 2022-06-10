В Екатеринбурге женщина, которую жестоко избили во время кормления бездомных собак, впервые вышла на связь

Наталья чудом выжила после нападения. Фото: соцсети

В Екатеринбурге волонтер Наталья Зайцева впервые записала видеообращение после нападения на Сортировке в конце марта. Тогда женщина вышла после работы, чтобы покормить собак, и со спины на нее напал неизвестный мужчина.

- Он шел закрытый полностью, на нем была маска по глаза и капюшон. Мужчина шел и в какой-то момент ударил ее по голове бутылкой от шампанского. Забрал он у нее только деньги. Золото и телефон не тронул, - рассказывали знакомые пострадавшей.

Нападавшего найти не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наталья получила тяжелые травмы, ей провели несколько сложных операций. Пострадавшей в трех местах пробили череп, на одном глазе отошла сетчатка. Знакомые и неравнодушные люди стали собирать деньги на реабилитацию. После полученных травм ей предстояло долгое восстановление. Менее чем за две недели было собрано 409 тысяч рублей.

- Хочу сказать всем большое спасибо за вашу помощь, никому не пожелаю того, что произошло со мной, мне предстоит еще длительное восстановление. У меня начала атрофия зрительного нерва, начались проблемы с памятью, это последствия нападения, - отметила Наталья Зайцева в своем обращении.

Отметим, что напавшего на Наталью так и не нашли. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой».