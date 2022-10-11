«Герои в белых халатах» в Екатеринбурге: голосуем за наших врачей

Отправить заявку на участие в конкурсе можно до конца октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помните, как в пандемию, наши врачи сутками не бывали дома, не видели родных и все свое время проводили на работе - потому что там нужна была их помощь, их знания. Потому что там, в душных палатах, от них зависели человеческие жизни. На Урале много врачей, которые отлично знают своё ремесло и делают всё возможное для того, чтобы сделать жизнь своих пациентов лучше.

И сегодня «Комсомольская правда» хочет рассказать об этих врачах. Героев надо знать в лицо. Поэтому мы запустили онлайн-конкурс в знак благодарности и уважения к врачам-профессионалам, которые работают в Екатеринбурге и Свердловской области.

ДЛЯ УЧАСТИЯ

С 10 октября по 31 октября 2022 г. медицинские учреждения Свердловской области могут отправлять заявки, фото и анкеты врачей по электронной почте: konkurs.ekb@phkp.ru.

Положение о конкурсе, Анкета, Согласие на обработку персональных данных

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Онлайн-голосование пройдет со 2 ноября по 2 декабря 2022 г.

В этот период уральцы могут проголосовать за самых талантливых и перспективных свердловских врачей, фотографии и информация о которых будет размещена на сайте «Комсомольской правды».

ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

«Комсомолка» объявит победителя, набравшего большее количество голосов, 12 декабря 2022 г. – в Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

– состоится торжественная церемония награждения победителя (победителей) и вручение памятных дипломов и призов;

– победитель станет участником радиопередачи на радио «Комсомольская правда»;

– итоги конкурса будут опубликованы на сайте и в газете «Комсомольская правда».

Конкурс поможет выявить талантливых и перспективных врачей, а также содействовать росту социального статуса и престижа медицинских профессий.