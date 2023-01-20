Сейчас Анне 22 года. Фото: предоставила Анна Игнатьева

Последние полтора года екатеринбурженка Анна Игнатьева и ее муж Евгений хотят добиться от медиков правды. По мнению девушки, именно врачи виноваты в том, что она потеряла ребенка на восьмом месяце беременности, стала бесплодной и теперь вынуждена ежемесячно тратить тысячи рублей на гормональную терапию. О том, что произошло в июле 2021 года, Анна Игнатьева рассказала «КП-Екатеринбург».

«НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, ОН СПИТ»

В прошлом году Анна и ее жених Евгений ждали появления на свет своего первенца. По словам женщины, беременность протекала благополучно. Но в июле здоровье 21-летней мамы подкосил COVID-19. Заболевание вызвало высокую температуру – более 38 градусов и ряд других неприятных симптомов. Из-за болезни 5 июля 2021 года Анна поступила в больницу № 14 на 32-ой неделе беременности.

- Если б не была беременной, то не поехала б. Врачи взяли анализы, сделали рентген и компьютерную томографию легких. По результатам все было нормально. Врачи стали ставить мне уколы для разжижения крови в живот. А потом перевели в отделение, где лечили мамочек с ковидом. Пару дней все было в порядке. Но 7 июля, с вечера, я почувствовала, что ребенок не шевелится, - уверяет Анна. – Я обращалась на пост несколько раз. Мне медсестры сказали: «Не переживай, он спит». Я попыталась сама разбудить малыша, но это не сработало. Утром мне пришли поставить уколы, я отказалась. В очередной раз сказала врачам, что плод не шевелится.

Своего сына Анна так и не увидела. Фото: предоставила Анна Игнатьева

Врачи отправили ее на кардиотокографию. По словам Анны, врачи не давали никаких пояснений, но она поняла, что сердцебиения у ребенка не было. Дальше – специалисты направили беременную на УЗИ.

- Я несколько раз требовала, чтобы мне объяснили, что происходит. В итоге врач сказал мне: «Плод мертв». Я была в истерике, звонила родным. Моему молодому человеку врачи объяснили, что такие исходы при коронавирусе не единичны, - вздыхает Анна.

ГОВОРИЛИ, ЧТО ОТКАЗНИКОВ МНОГО

Врачи ознакомили Анну с документом, что ей проведут операцию кесарева сечения. - Сказали, что мертвого ребенка я родить не смогу, так как начнется сепсис и разложение плода. Я испугалась, подписала документы на операцию. А спустя полтора часа после операции у меня началось кровотечение. Меня вновь отвезли в реанимацию. Помню, что до наркоза взвешивали тряпки с кровью, которая вышла из меня. А после этого я отключилась, - вспоминает девушка.

Анна была в коме 20 дней. Фото: предоставила Анна Игнатьева

Оказалось, что Анна впала в кому и не выходила из нее 20 дней. В себя Анна пришла только 17 июля. Девушку сразу же предупредили, что ей предстоит тяжелый разговор с врачами.

- Я лежала в палате в коматозном состоянии. Мне казалось, что все страшные события были буквально вчера. Врач пришла и сказала, что у меня было маточное кровотечение, я потеряла 4,5 литра крови. Врачи уверяли: «Мы вам спасали жизнь». Если б мою матку не удалили, то я могла бы умереть. Она сказала, что поможет с усыновлением. Мне также говорили, что детей-отказников много. Я спросила ее телефон, а она мне заявила, что увольняется из больницы, - продолжает Анна.

Анна была в ужасе, когда увидела живот после операции. Фото: предоставила Анна Игнатьева

Психологическую помощь молодой маме, по ее словам, не предлагали. Справлялась Анна своими силами. Доверенным лицом выступил ее жених. Он же забирал тело мальчика из морга и хоронил. В справке о смерти ребенка была указана причина – отслойка плаценты, асфиксия плода. Ребенок просто задохнулся.

- Мы лежали в больнице № 14. А мой жених нашел тело ребенка в морге детской №9. Как он там оказался – нам не объяснили. Тело сына моему жениху отдали в целлофановом пакете, с таблетками хлора внутри. Сказали, что ребенка одевайте и хороните сами, он ковидный. С животными даже так не поступают! – едва ли не плачет Анна. – Моя сестра с женихом хоронили сына. Они одевали его сами и укладывали в гроб.

ИЗ ЖИВОТА ВЫПАЛИ БИНТЫ

По словам Анны, после операции у нее был вспорот живот, внутри сочился гной и был сепсис.

-На животе были только внутренние швы, которые держали органы. А само мясо и жировая прослойка – незашитые. Все было перебинтовано. Мне сказали, что надо убирать гной из швов и поэтому не зашивают покровы. Меня перебинтовывали. Я увидела, как из живота выпали бинты. Меня уверяли, что со временем швы рассосутся, - недоумевает Анна. - Зашили живот мне в итоге в другой больнице.

Все полтора года после трагедии Анна восстанавливала справедливость. По ее словам, она то и дело забирала справки, что в возбуждении уголовного дела отказано. Официально Евгений и Анна поженились 1 октября 2021 года. Они надеются, что дело удастся довести до суда.

- Мне было так тяжело, что не хотелось жить. С мужем мы понимаем, что можем взять ребенка из детского дома. Мы прошли школу приемных родителей. Подумываем о суррогатном материнстве. Но, как не желать появления своего родного ребенка? Мы ведь готовились, ждали нашего сына, - вздыхает Анна Игнатьева. – У меня большое количество вопросов к медикам. Но ответы на них я так и не получила. Инвалидность мне не дают. Один яичник – нерабочий, а второй только на 30% действует. Пью таблетки гормональные. Упаковка на две недели, а стоят они от 1600 рублей.

19 января 2023 года семья обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину (документ есть в распоряжении редакции - Прим. Ред.). В обращении Анна Игнатьевна и ее юрист Юлия Липинская пишут о сложившейся ситуации. А также том, что до сих пор не могут добиться возбуждения уголовного дела. Также Анна Игнатьева сообщает о нарушениях, среди которых: отсутствие постановления о назначении судебной медицинской экспертизы лишение права знакомства с медицинскими документами. В обращении Анна Игнатьева просит Александра Бастрыкина разобраться в трагедии и найти виновных.

Анна и Евгений поженились спустя два месяца после трагедии. Фото: предоставила Анна Игнатьева

«КП-Екатеринбург» также направили запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области, чтобы они прокомментировали сложившуюся ситуацию со своей стороны.

СКАЗАНО

Юлия ЛИПИНСКАЯ, юрист представляющий интересы семьи Игнатьевых: - Анна ко мне обратилась, когда ей пришли документы о том, какие процессуальные решения были приняты. Отдел полиции № 15 отказывал в возбуждении уголовного дела. Мы считаем, это незаконно. Анну не извещали о том, что была назначена какая-то судебная экспертиза. Также не сообщали, где именно она будет проводиться. Анну лишили права выбирать учреждение, которое провело бы независимую судмедэкспертизу. В том числе ей не позволили предоставить свои вопросы эксперту. Хотим разобраться в допустимости проведения экспертизы на территории Екатеринбурга. Мы написали обращение к председателю СК России. Опирались на конкретные факты. Ранее не была дана оценка таким фактам, что Анна поступила в больницу с живым ребенком. Возникают большие вопросы по поводу возникшего кровотечения. Нас интересует вопрос удаления матки, так как девушка потеряла ребенка и репродуктивный орган.

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