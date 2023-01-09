В областном Минздраве прокомментировали гибель пятимесячного малыша из Нижнего Тагила

Врачи не прислушались к жалобам мамы ребенка на одышку. Фото: предоставила Анна Томилова

В Минздраве Свердловской области впервые прокомментировали гибель пятимесячного малыша из Нижнего Тагила, скончавшегося от долевой пневмонии. Напомним, что мальчик был под постоянным присмотром нескольких врачей, начиная с 8 декабря. Родители ребенка считают, что в его гибели виноваты врачи, которые проигнорировали симптомы заболевания. А именно, по словам мамы, у младшего сына была одышка, а также температура.

При этом, родителям ребенка накануне вакцинации выдали справку эпидемиологического благополучия, а также признали малыша здоровым. Ребенок умер раним утром, 24 декабря. При этом, в справке о смерти была информация, что мальчик скончался по адресу Кузнецкого, 10. Однако, мама малыша Анна Томилова оставила его в отделении на Карла Либкнехта.

В ответе Минздрава на официальный запрос «КП-Екатеринбург» сказано, что эксперты провели оперативный клинический разбор оказания помощи ребенку на всех этапах наблюдения.

- Принято решение о проведении патолого-анатомического анализа и клинико-патологоанатомического разбора на заседании Областной комиссии по детской смертности. В связи с необходимостью получения окончательного заключения и времени для работы экспертов, разбор будет проведен в феврале 2023 года, - поясняет областной Минздрав в ответе на запрос.

Кроме того, в Минздраве отмечают, что основания для отстранения от работы фельдшера отсутствуют.

- Специалистами «Демидовской городской больницы» при оформлении предварительной справки о смерти ребенка была допущена ошибка технического характера. А именно, указан адрес одного из стационарных подразделений – Кузнецкого, 10. Фактический адрес смерти – Карла Либкнехта, 35. Исправления будут внесены в окончательную справку о смерти, - отмечают в Минздраве.

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